Cruz Roja confirma la muerte de trabajador que quedó atrapado en turbina de planta hidroeléctrica en Turrialba

El caso del trabajador que quedó atrapado dentro de una turbina de una planta hidroeléctrica en Pavones de Turrialba, Cartago, tuvo el peor de los desenlaces.

Así lo dio a conocer la Cruz Roja, la cual confirmó que pese a todos los esfuerzos realizados el hombres perdió la vida a consecuencia del trágico incidente.

“La Cruz Roja informa que el paciente fue extraído de la turbina de la planta hidroeléctrica en el sector de Angostura, Pavones de Turrialba. Lamentablemente, se aborda a un hombre adulto, quien fue declarado sin signos vitales”, indicó la Benemérita.

Los equipos de emergencia realizaron las labores correspondientes para trasladar el cuerpo a una zona segura y posteriormente entregarlo a las autoridades judiciales para los procedimientos respectivos.

Las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido. (Rafael Pacheco Granados)

De momento el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni una versión preliminar de cómo habrían ocurrido los hechos.

Tras el mortal incidente trascendió una versión extraoficial que señala que, en apariencia, el ahora fallecido trabajaba como buzo y al momento de los hechos se encontraba realizando labores de mantenimiento en la mencionada represa.

En apariencia, se habría dado alguna especie de incidente, el cual causó que hombre quedara prensado en una compuerta, a unos 5 metros de profundidad bajo el agua.

Compañeros del ahora fallecido los socorrieron y con ayuda de los cuerpos de emergencia lograron sacarlo a una zona segura, lamentablemente ya no había nada que los paramédicos pudieran hacer por él.