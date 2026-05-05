Cruz Roja confirma muerte de hombre que estaba desaparecido junto con mujer desde el domingo al salir a cataratas

La Cruz Roja confirmó el hallazgo del cuerpo de un hombre que se encontraba desaparecido desde el pasado domingo, luego de que este salió de paseo junto con una mujer con rumbo a unas cataratas en Limón.

De acuerdo con la Benemérita, las labores de búsqueda continúan en la zona, pues todavía no han dado con el paradero de la mujer.

En cuanto al ahora fallecido, trascendió que se trata de un muchacho identificado como Nelson Carvaja Vallejos, de 26 años.

Nelson Carvajal, fallecido cuando visitó catarata en Guácimo. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

“La Cruz Roja confirma que, en el sector del río Parismina, fue ubicado el cuerpo sin vida de un hombre de 26 años, como parte del operativo de búsqueda que se desarrolla en la zona desde horas tempranas.

“Los equipos de la Benemérita mantienen presencia en el lugar y continúan con las labores para ubicar a la otra persona reportada como desaparecida”, informó la Cruz Roja.

El operativo de búsqueda se inició la mañana de este martes, luego de que las autoridades recibieron la alerta sobre la desaparición de la pareja en el sector de Tierra Grande de Pocora, en Guácimo de Limón.

“De acuerdo con la información preliminar, la pareja habría salido de paseo con destino a una catarata en la zona, sin que hasta el momento se tenga rastro de su paradero”, indicó la Cruz Roja.