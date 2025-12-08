Cruz Roja confirma un sobreviviente en accidente aéreo en Puerto Jiménez

La Cruz Roja confirmó que una persona fue localizada con vida tras el accidente aéreo ocurrido la tarde de este lunes en Puerto Jiménez, Osa.

Se trata del piloto de una avioneta que se precipitó a tierra en una zona de difícil acceso.

Según informó Luis Rodríguez Estrada, coordinador operativo nacional de la institución, el paciente permanece atrapado entre la estructura de la aeronave, por lo que se trabaja de manera conjunta con el Cuerpo de Bomberos para su liberación y extracción.

Los rescatistas están atendiendo la emergencia. (Cruz Roja)

Rodríguez detalló que los socorristas debieron realizar un desplazamiento de dos horas en ambulancia hasta un punto de ingreso, para luego avanzar 30 minutos a pie dentro de un sector de la Reserva de Corcovado, donde finalmente ubicaron la aeronave siniestrada.

“Está en malas condiciones, se encuentra prensado. Estamos trabajando en estabilizarlo y liberarlo. Ya se coordinó con la CCSS para la atención del paciente”, explicó el paramédico.

Los equipos de emergencia continúan en el sitio realizando maniobras de rescate.

Noticia en desarrollo