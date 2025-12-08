Sucesos

Cruz Roja confirma un sobreviviente en accidente aéreo en Puerto Jiménez

El accidente ocurrió en un área de difícil acceso en la zona sur

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

La Cruz Roja confirmó que una persona fue localizada con vida tras el accidente aéreo ocurrido la tarde de este lunes en Puerto Jiménez, Osa.

Se trata del piloto de una avioneta que se precipitó a tierra en una zona de difícil acceso.

Según informó Luis Rodríguez Estrada, coordinador operativo nacional de la institución, el paciente permanece atrapado entre la estructura de la aeronave, por lo que se trabaja de manera conjunta con el Cuerpo de Bomberos para su liberación y extracción.

última horaUna mujer de 42 años fue liberada este miércoles luego de que una de sus manos quedara prensada en una máquina dentro de una industria en Guararí de San Francisco, Heredia. Fue atendida por la Cruz Roja (imagen ilustrativa).
Los rescatistas están atendiendo la emergencia. (Cruz Roja)

Rodríguez detalló que los socorristas debieron realizar un desplazamiento de dos horas en ambulancia hasta un punto de ingreso, para luego avanzar 30 minutos a pie dentro de un sector de la Reserva de Corcovado, donde finalmente ubicaron la aeronave siniestrada.

“Está en malas condiciones, se encuentra prensado. Estamos trabajando en estabilizarlo y liberarlo. Ya se coordinó con la CCSS para la atención del paciente”, explicó el paramédico.

Los equipos de emergencia continúan en el sitio realizando maniobras de rescate.

Noticia en desarrollo

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
avionetapiloto heridopuerto jiménezaccidentecruz rojarescate avioneta
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.