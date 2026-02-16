Cruz Roja da importante actualización en caso de bebé herido en choque entre carro y ambulancia

La Cruz Roja dio una importante actualización sobre el caso del bebé que resultó herido de gravedad a consecuencia de un violento choque frontal entre una ambulancia de la CCSS y un carro.

El aparatoso accidente ocurrió la tarde de este lunes en El Guarco de Cartago, en una carretera en dirección hacia Casa Mata.

“Ya logramos la liberación del menor; el mismo se encuentra en condición crítica. En este momento, una ambulancia nuestra sale del sitio rumbo al Hospital Nacional de Niños.

El bebé esta siendo trasladado al Hospital Nacional de Niños. (cortesía/El bebé esta siendo trasladado al Hospital Nacional de Niños.)

“Pedimos a los conductores espacio en carretera, ya que en este momento está saliendo una ambulancia nuestra desde el Hospital de Niños con un médico especializado a toparse con el otro recurso que viene desde El Guarco”, informó Cruz Roja.

En cuanto al menor, la Benemérita indicó que se trata de un bebé de menos de un año.

En ese mismo accidente también resultaron heridas dos personas que quedaron prensadas tras el choque. De momento, los cuerpos de emergencia no han brindado información sobre si estas personas ya fueron trasladadas a un centro médico.

*Noticia en desarrollo