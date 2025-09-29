Cruz Roja descarta alerta sobre supuesto hallazgo de cuerpo de niño en río en Heredia

La búsqueda se realizó en el río en las inmediaciones del puente Guayabal en Heredia. Foto Radio Yamba. (Facebook/La búsqueda se realizó en el río en las inmediaciones del puente Guayabal en Heredia. Foto Radio Yamba.)

La Cruz Roja desplazó una importante cantidad de personal de rescate tras recibir la alerta sobre el supuesto hallazgo del cuerpo de un niño dentro de un río en Heredia.

A raíz de esta situación, muchas personas empezaron a hablar de que podría tratarse del niño Leandro Mangas, de 5 años, que está desaparecido desde el pasado viernes en Purral de Goicoechea.

Tras un amplio operativo realizado en el río, en las inmediaciones del puente Guayabal, la Cruz Roja descartó por completo la presencia de un cuerpo en dicho lugar.

“La Cruz Roja hizo un desplazamiento de unidades de operaciones y unidades de rescate al sector de Heredia porque ingresó una llamada informando que había un niño en el cauce de este río.

“Se hizo el descarte por medio de dos patrullas que revisaron ambos márgenes del río y un playón, también se hizo el descarte con un dron y un puesto de observación tanto río arriba como río abajo”, dijo Luis Rodríguez Estrada, coordinador operativo nacional de Cruz Roja.

Rodríguez destacó que era importante dejar claro que ese incidente no tiene ninguna relación con el del niño desaparecido en el sector de Purral.