Cruz Roja desplaza rescatistas al volcán Poás para buscar a mujer que estaría perdida

La Cruz Roja está desplazando varias unidades al volcán Poás, en estos momentos, pues hace pocos minutos recibieron el reporte de que una mujer se habría perdido en esa zona.

Así lo informó la oficina de prensa de la Benemérita, la cual indicó que de confirmarse la información, iniciarían de inmediato un operativo de búsqueda y rescate.

De momento, las autoridades no han brindado mayor información, lo único que indicaron es que se trataría de una mujer adulta que andaba en un tipo de excursión con un grupo de personas y por razones que no son claras se separó del grupo y no la vieron más.