Cruz Roja despliega amplio operativo por vuelco de chapulín con decenas de afectados

La Cruz Roja atiende en este momento una emergencia por el vuelco de un chapulín en el sector de Corralillo de Cartago, específicamente en Santa Elena.

El incidente ha provocado un amplio despliegue de recursos de atención prehospitalaria.

La Cruz Roja atiende el accidente con gran cantidad de unidades. (Cruz Roja)

Según información preliminar, se estima que entre 20 y 30 personas estarían involucradas en el accidente. Para la atención de la escena, la Cruz Roja envió 12 ambulancias de soporte básico y una ambulancia de soporte avanzado.

La primera unidad reporta 28 pacientes, de los cuales seis iban como urgentes y tres en condición crítica.

Los reportes iniciales indican que las personas afectadas se encontrarían libres, sin estar atrapadas ni prensadas dentro del vehículo, lo que ha permitido una valoración más rápida por parte de los cuerpos de emergencia.

Las autoridades continúan en el sitio realizando la evaluación de los pacientes y coordinando los traslados a centros médicos en caso de ser necesario.

Noticia en desarrollo