Cruz Roja mantiene operativo de búsqueda por hombre que fue arrastrado por río en Limón

La Cruz Roja mantiene un operativo de búsqueda en Limón para tratar de encontrar a un hombre que desapareció desde la tarde del domingo tras ser arrastrado por la corriente de un río.

Luis Ortiz García, rescatista de la Cruz Roja, explicó que el accidente acuático ocurrió a eso de las 6 p.m. en la localidad de Valle la Estrella, específicamente en territorio indígena.

“Al ser las 6 p.m., la Cruz Roja es alertada por medio del sistema de emergencia 9-1-1 sobre un accidente acuático, en el que reportan un hombre adulto, el cual fue arrastrado por la corriente”, indicó Ortíz.

El accidente acuático ocurrió en Valle la Estrella. Foto Archivo. (cor/cortesía)

El cruzrojista señaló que la Benemérita inició las labores de búsqueda desde que recibieron la alerta, las cuales se extendieron hasta este lunes sin que se tuviera algún resultado.

“La Cruz Roja mantiene labores de búsqueda en el río Valle la Estrella, tomando en cuenta la seguridad del personal por problemas climáticos y crecimiento del caudal”, añadió el paramédico.