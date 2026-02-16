Cruz Roja y Bomberos atienden colisión con prensados en Cartago

Miembros de la Cruz Roja y de Bomberos atienden una fuerte colisión en la provincia de Cartago. (Reiner Montero/Cortesía)

Unidades de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos atienden a esta hora un accidente de tránsito registrado en la provincia de Cartago.

De acuerdo con el informe preliminar, el incidente corresponde a una colisión entre dos vehículos ocurrida en el sector de Tobosi, donde se reporta la posible presencia de personas atrapadas.

Por el momento, se desconoce la condición de los pacientes involucrados y se mantiene la atención en el sitio mientras avanzan las labores de rescate.

Si tiene que transitar por ese sector, se le recomienda buscar rutas alternas debido a la emergencia.