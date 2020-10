Pero cuatro años antes me habían sacado una pelotita del pecho izquierdo, me dijeron que era benigna, que por mi edad y al no haber raíces de esta enfermedad no tenía probabilidades de tener cáncer, además que no tenía más pelotitas; a finales del 2018 noté que tenía un camanance, entonces un amigo radiólogo me hizo un ultrasonido y vio una manchita, por lo que saqué cita en la Clínica de mama, el 2 de enero del 2019 me hicieron la biopsia y el día de mi cumpleaños me dieron el resultado.