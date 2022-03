Cruzrojista voluntaria con actitud guerrera: ayuda a desconocidos y le gana al cáncer de seno (video)

Emileth Cárdenas, de 40 años, es madre, esposa, educadora y cruzrojista voluntaria del Comité de Valle La Estrella, en Limón.

Pero por encima de eso es una guerrera que está siempre dispuesta a ayudar a desconocidos y por enfrentar con agallas el cáncer de seno.

Su valentía la ha llevado a dar clases a niños y a ponerse las botas para participar en búsquedas de la Cruz Roja.

Tatiana Díaz, coordinadora operativa de la institución en el Caribe, la describe como una mujer 4x4 que nunca pone peros.

Emileth Cárdenas es educadora y desde el 2018 es una cruzrojista voluntaria. Foto: Cortesía para LT

La batalla más personal que ha dado cerró una etapa el viernes anterior, cuando en el hospital México recibió su última sesión de radioterapia.

Entre octubre del 2021 y el 11 de enero del 2022 viajó desde Limón hasta el hospital Calderón Guardia en ambulancia para recibir la quimioterapia más fuerte; luego, desde el 14 de febrero (día de su cumpleaños) hasta este 4 de marzo viajó diariamente para la radioterapia en el México.

Este viernes vivió un sinfín de emociones, primero porque sus compañeros de la Cruz Roja le dijeron que la pasaban a recoger como de costumbre a la casa, en Valle La Estrella, a las 4:30 a.m. para llevarla a La Uruca.

Ella se negaba a madrugar tanto porque la cita era al mediodía y los compañeros le decían que les preocupaba que estaba lloviendo mucho en carretera Braulio Carrillo; pero todo era parte de un plan.

“Mi esposo sabía que la madrugada era porque me tenían una sorpresota. Al ser mi última radiación planearon hacerme un desayuno, me tenían un queque, me llevaron globos rosados, llegaron compañeros que estaban en su día libre y la que cocinó es la esposa de un compañero y ella también es sobreviviente de cáncer. Fue una sensación tan bonita ver cómo me manifestaban tanto amor”, contó.

En la ambulancia que debía viajar desde Limón hasta La Uruca, San José se la adornaron por mantenerse en la batalla de la vida. Foto: Cortesía para LT

Emilteh les pide a las mujeres hacerse chequeos de salud generales y no dejarse “para después”, porque esos tiempos podrían pasar luego una factura.

“Me di cuenta de que tenía cáncer porque el año pasado le dije a mi esposo que ya tenía dos años de no hacerme el papanicolau, él me sacó la cita y cuando llegué la doctora me dijo que también me iban a hacer el examen de mama. En el pecho derecho me sintió una pequeña piedrita, estaba muy dura y me dijo que no le gustaba”, recuerda.

“Por aparte pagué un ultrasonido de mama y también duraron mucho revisando mi pecho derecho, me dijeron que era necesario hacer una biopsia, luego me dijeron que dio positivo por cáncer de mama. Ese día sentí que el mundo se me vino abajo, pensé en toda mi familia y mucho en mis hijos, pero por ellos dije: ‘tengo que ser fuerte porque aún me necesitan’”.

Con un desayuno y queque para celebrar la recibieron sus compañeros cruzrojistas. Foto: Cortesía para LT

El proceso no ha sido fácil, ahora debe tomar una pastilla diariamente por cinco años, pero está segura de que valentía no le falta para terminar de vencer a la enfermedad y volver a ayudar a los que necesiten de la Cruz Roja.

[ Atleta tuvo que luchar contra un cáncer de mama y el covid-19 al mismo tiempo ]

“A las mujeres les digo que no nos creamos menos por muchas veces necesitar la ayuda de alguien, siempre es importante contar con otras personas. Todas las mujeres somos fuertes y no debemos darnos por vencidas, siempre podemos salir adelante de cualquier pronóstico y ante todo siempre ser positivas”.