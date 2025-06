Cruzrrojistas de mortal choque de colegiales quedan fríos al ver que fallecida era familia de un compañero

El fatal choque ocurrió en La Cruz de Guanacaste. Foto ANI. (ANIU/El fatal choque ocurrió en La Cruz de Guanacaste. Foto ANI.)

Los cruzrojistas que atendieron el trágico caso de los tres colegiales que murieron este domingo en un accidente de tránsito, se quedaron sin palabras al descubrir que una de las fallecidas era sobrina de uno de sus compañeros.

Se trata de Iana Camila Leitón Vindas, de 13 años, quien era la sobrina de Debin Leitón Vindas, cruzrojista del comité auxiliar en La Cruz de Guanacaste.

El paramédico conversó con La Teja y contó que él se enteró de la trágica muerte de su querida sobrina por medio de los compañeros que atendieron el lamentable caso.

“Lametablemente yo no me encontraba cerca, estaba trabajando en la finca que tenemos aquí, entonces a mí me avisaron los compañeros, porque yo formo parte del grupo de Cruz Roja, ellos fueron los que me avisaron”, contó a este medio.

En ese accidente, ocurrido este domingo en La Cruz, también fallecieron Camilo González Mora, de 15 años, y Sofía Marenco González, de 13 años.

La Municipalidad de La Cruz divulgó la noche de este domingo 8 de junio un mensaje de condolencias por el fallecimiento de los menores. Fotografía: (Municipalidad de La /Cortesía)

Los hechos se dieron cuando el carro en el que viajaban lo tres muchachos, quienes eran estudiantes del Liceo Experimental Bilingüe de La Cruz, se salió de la carretera y chocó contra la parte trasera de la carreta de un tráiler que estaba estacionado a un lado de la calle.

Una fuente judicial confirmó a este medio que el muchacho, de 15 años, era quien manejaba el carro y, al parecer, el choque se dio como consecuencia de un aparente exceso de velocidad.

“Todavía no tengo conocimiento de cómo se dio o qué pasó, tal vez cuando ya pase todo ya nos sentemos a hablarlo”, agregó Leitón.

El cruzrojistas recordó a su sobrina como una jovencita muy alegre y aplicada en los estudios.

“Era una niña de apenas 13 años, todavía no había cumplido sus 14. Era una niña estudiosa, alegre, la primera hija de mi hermana. Siempre la vamos a recordar con esa sonrisa enorme que ella tenía en su carita”, destacó.

A raíz de esta tragedia la Municipalidad de La Cruz declaró tres días de luto cantonal como muestra de apoyo y solidaridad a las familias de los jóvenes.