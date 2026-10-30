Cuatro detenidos por homicidio de joven cuyo cuerpo apareció en un río en Golfito

Cuatro hombres fueron detenidos por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Corredores, como sospechosos del homicidio de un hombre de apellido Carballo, de 25 años.

Los sospechosos de un homicidio en Golfito fueron detenidos (Cortesía/Cortesía)

Los detenidos son de apellidos Agüero, de 22 años; Loría, de 30 años; y Mora, de 21 y 19 años.

Las detenciones se realizaron durante tres allanamientos efectuados este viernes, a eso de las 4:00 a. m., en barrio San Rafael, en Ciudad Neily.

Según el informe del OIJ, Carballo había sido reportado como desaparecido a principios de octubre. Sin embargo, el 14 de octubre, su cuerpo fue localizado en el cauce de un río, en el sector de Golfito.

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Tras varias diligencias de investigación, los agentes judiciales lograron vincular, en apariencia, a los cuatro hombres con el homicidio.

Durante los operativos, además de las detenciones, se decomisó evidencia de interés para la investigación.

Los sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará lo correspondiente.