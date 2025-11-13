Cuatro encapuchados son los sospechosos de matar a hombre en violento tiroteo

Cuatro hombres encapuchados serían los sospechosos del violento asesinato de un hombre en Matina, Limón.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló que el hombre al que le quitaron la vida es de apellido Sanabria, de 32 años.

Uno hombre resulto herido y fue llevado a la Clínica de batán (El bataneño Noticias y Más)

El crimen ocurrió en la entrada de Saborío, en Carrandí de Matina.

Las autoridades judiciales informaron que Sanabria y otro hombre, de apellido Gutiérrez de 24 años, se encontraban la noche del miércoles en la calle, cuando fueron interceptados por los sujetos encapuchados, quienes desataron un tiroteo contra ellos.

Las balas alcanzaron a Sanabria, quien falleció de inmediato, mientras que Gutiérrez recibió un disparo en una pierna y fue llevado en un carro particular a la Clínica de Batán.

Las autoridades judiciales investigan el caso para tratar de determinar el móvil del asesinato.