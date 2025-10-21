Cuatro extraditables quedan en prisión preventiva hasta diciembre

El oficial de Fuerza Pública detenido para extradición es de apellidos Corella Amador, también conocido como “Rojo”. (La Nación/Ministerio de Seguridad Pública /Ministerio de Seguridad Pública)

Los cuatro extraditables detenidos el sábado fueron presentados este lunes ante el Tribunal de Juicio de San José en relación con su proceso de extradición y se tomaron decisiones para ellos.

Se trata de un policía de apellidos Corella Amador, conocido como Rojo; los otros tres son de apellidos Cordero Obregón, alias Candado, Pallín o el Gordo; Gerardo Castro Muñoz, conocido como Lalo o Precioso; y William Iván Ramírez Arguedas, alias Kimba.

El tribunal ordenó la detención provisional con fines de extradición por un periodo de dos meses, que se extenderá hasta el 18 de diciembre de 2025, mientras se resuelven los trámites correspondientes.

Además, la oficina de prensa de la Corte indicó que el tribunal declaró su incompetencia territorial y remitió el caso al Tribunal de Juicio de Corredores, debido a que ese es el lugar de residencia de los extraditables, tal como establece la Ley de Extradición.

“En apariencia, estos se asentaron en la zona sur del país, donde se dedicaron a trasegar cocaína por vía marítima, aérea y terrestre, desde Colombia hacia Costa Rica, para después movilizarla hasta México y de ahí a Estados Unidos; hechos detectados al menos entre 2017 y 2020”, señalaron en el Ministerio Público.

