Cuatro muertes relacionadas con procedimientos estéticos este 2026 en Costa Rica están en investigación

Cuatro muertes de mujeres relacionadas con procedimientos estéticos mantienen la atención de las autoridades judiciales del país en 2026.

Los casos corresponden a Cinthya Carvajal Guevara, de 48 años; Ivannia Torres Cubillo, de 40 años; Regina Brumley Kerr, de 43 años; y una canadiense de apellido Gariepy, de 57 años.

Las autoridades judiciales investigan cuatro casos de procedimientos estéticos. Foto: Ilustrativa (Shutterstock/Shutterstock)

Los fallecimientos ocurrieron en circunstancias distintas y son objeto de investigaciones para determinar qué sucedió en cada caso particular.

El incidente más reciente ocurrió el jueves 22 de octubre, cuando una mujer canadiense de apellido Gariepy, de 57 años, falleció en una clínica estética ubicada en barrio México, San José.

La mujer se había sometido a una cirugía estética el 5 de octubre y, al momento del fallecimiento, aparentemente se encontraba en una cita de control en el establecimiento.

El OIJ confirmó que el deceso se encuentra bajo investigación.

El primer caso de este año se registró el 15 de enero, cuando Cinthya Carvajal Guevara falleció mientras se encontraba en una clínica estética en Rohrmoser, San José.

El OIJ confirmó que Regina Brumley Kerr, de 43 años, falleció el viernes 23 de enero tras someterse a una cirugía estética. (Foto: tomada de resdes s/Foto: tomada de redes sociales)

La mujer de 48 años murió mientras se le realizaba un procedimiento estético.

Cuatro días después, el 19 de enero, se reportó la muerte de Ivannia Torres Cubillo, de 40 años, quien falleció en el Hospital Calderón Guardia tras presentar complicaciones posteriores a una cirugía estética realizada en una clínica privada de San José.

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La mujer era docente y madre de tres hijos.

Otra de las investigaciones es la muerte de Regina Brumley Kerr, de 43 años, quien falleció el 23 de enero tras someterse a una cirugía y presentar complicaciones. La mujer permaneció hospitalizada en el Hospital México antes de morir.

Ivannia Torres y Cinthya Carvajal fallecieron en procedimientos estéticos. (Facebook/Redes sociales)

Las investigaciones por estos casos se mantienen en fase de investigación.