Sucesos

Cuerpo de Bomberos está de luto por fallecimiento de uno de sus jefes más queridos

Más de tres décadas al servicio de los demás

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Por Alejandra Morales

El Cuerpo de Bomberos está de luto por la muerte de uno de sus integrantes más destacados.

Se trata del teniente coronel Melvin Calderón Navarro, bombero que dedicó más de tres décadas de su vida al servicio de la institución.

La noticia fue comunicada por los Bomberos de Coronado, quienes expresaron su pesar por el fallecimiento de quien llegó a desempeñarse como Jefe de Zona dentro del Cuerpo de Bomberos.

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“Con profundo pesar informamos el fallecimiento del bombero pensionado Melvin Calderón, quien en vida se desempeñó destacadamente como Jefe de Zona de nuestra institución”, señaló Bomberos de Coronado a través de sus redes sociales.

Melvin Calderón Navarro, bombero que dedicó más de tres décadas de su vida al servicio de la institución. Foto: Tomada de Bomberos Coronado
Melvin Calderón Navarro, bombero que dedicó más de tres décadas de su vida al servicio de la institución. Foto: Tomada de Bomberos Coronado (Tomada de Bomberos Coronado/Tomada de Bomberos Coronado)

Calderón tuvo una extensa trayectoria dentro de la institución. Su historia comenzó como bombero voluntario, una labor que posteriormente lo llevó a continuar su carrera como bombero permanente.

Durante más de 30 años de servicio, ocupó diferentes responsabilidades y alcanzó el rango de teniente coronel, además de asumir el cargo de Jefe de Zona.

Para sus compañeros, su paso por el Cuerpo de Bomberos quedó marcado por la dedicación y el compromiso con una institución cuya labor implica atender emergencias y proteger la vida de las personas.

Los Bomberos de Coronado destacaron precisamente ese legado al expresar su agradecimiento por los años que Calderón entregó al servicio.

“Agradecemos su legado de servicio y dedicación al Cuerpo de Bomberos”, manifestó la institución al comunicar la noticia.

Las causas de su muerte no trascendieron.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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