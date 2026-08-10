Cuerpo de mujer que era trasportado en carro tenía bolsa en la cabeza y violentos golpes

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló nuevos y aterradores detalles relacionados con el caso de una mujer cuyo cuerpo era transportado por un sujeto en la parte trasera de un carro en Pococí.

La Policía Judicial indicó que, hasta este momento, no ha logrado identificar a la ahora fallecida, pero sí encontró importantes hallazgos durante la revisión del cuerpo.

“Durante la inspección del vehículo los agentes observaron que en la parte trasera se encontraba el cuerpo de una mujer parcialmente cubierto con sábanas, además presentaba golpes contusos en la cabeza y en apariencia signos de asfixia, ya que tenía una bolsa plástica en la cabeza”, detalló la Policía Judicial.

En cuanto a los hechos, el OIJ informó que ocurrieron a eso de las 10:30 p.m. en La Roxana de Pococi, cuando oficiales de la Fuerza Pública realizaban un patrullaje por la zona.

El sospechoso llevaba el cuerpo envuelto en sábanas. Foto Evolution Noticias. (Cortesía/El sospechoso llevaba el cuerpo envuelto en sábanas. Foto Evolution Noticias.)

“Una unidad de la policía administrativa se encontraba realizando labores de patrullaje cuando observaron un vehículo estacionado a la orilla de la vía con el motor encendido y las luces apagadas, así con un hombre que se encontraba fuera del carro.

“Los oficiales solicitaron su identificación, el hombre entró al vehículo para buscar sus documentos y posteriormente le consultaron sobre unos objetos que llevaba en la parte trasera”, indicó el OIJ.

Según las autoridades, el sospechoso, apellidado Herrera, de 45 años, les dijo que llevaba solo unas sábanas, pero cuando estos quisieron revisar con más detalle el hombre aceleró el carro y se dio a la fuga.

“Tras solicitar apoyo y darle seguimiento al vehículo del sospechoso, este colisionó contra una patrulla, por lo que el hombre fue detenido”

También trascendió que el hombre, al parecer, llevaba una pala en su carro y que manejaba en presunto estado ebriedad.