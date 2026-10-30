Sucesos

Cuerpos de emergencia trabajan para rescatar a personas que cayeron con un carro a guindo de 50 metros

La emergencia ocurrió en el sector de La Suiza de Turrialba

Por Adrián Galeano Calvo

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En estos momentos personal de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos está realizando maniobras para rescatar a las personas que cayeron con su carro a un guindo de 50 metros de profundidad en Turrialba.

De acuerdo con la Benemérita, el accidente ocurrió a eso de la 1:28 p.m. de este viernes en el sector de Bajo Pacuare, en La Suiza de Turrialba, lugar desde donde reportaron que un vehículo se había salido de la carretera.

En apariencia, tres personas viajaban en el carro accidentado. Foto Redes.
En apariencia, tres personas viajaban en el carro accidentado. Foto Redes. (Redes/En apariencia, tres personas viajaban en el carro accidentado. Foto Redes.)

“Se reporta vuelco de un automóvil en un guindo de unos 50 metros. Reportan un paciente prensado y otro más que logró salir por sus medios”, fue el reporte inicial.

En una actualización, la Cruz Roja informó que un paciente en estado crítico ya fue llevado a una zona segura para ser estabilizado, mientras que en el precipicio se mantienen dos pacientes: uno en condición urgente y otro estable.

Los cuerpos de emergencia continúan con las labores para la extracción de las personas heridas.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.