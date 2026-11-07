Cuerpos de emergencia tratan de rescatar a hombre que cayó desde antena de telecomunicaciones en Heredia

En estos momentos personal de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos tratan de rescatar a un hombre que, en apariencia, cayó desde una antena al techo de un edificio en Heredia.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, la emergencia ocurrió alrededor de las 10 a.m. de este sábado en el sector de Barreal de Heredia, de la terminal de buses de La 400, 100 metros al sur.

“La Benemérita Cruz Roja Costarricense responde a una emergencia en Heredia, Ulloa, sector de Barreal, donde se reporta la caída de un hombre desde una antena hacia el techo de una estructura. Al momento, la persona no es visible”, indicó la Cruz Roja.

Según Bomberos, el hombre cayó desde una torre de telecomunicaciones. Foto Cruz Roja. (Cruz Roja/Según Bomberos, el hombre cayó desde una torre de telecomunicaciones. Foto Cruz Roja.)

En apariencia, el hombre habría caído en el techo de una estructura que pareciera ser una bodega o almacén.

Para la atención de la emergencia, la Cruz Roja movilizó dos vehículos operativos, una unidad de rescate y un vehículo de soporte básico. Mientras que Bomberos despachó otras tres unidades.

De momento se desconocen las circunstancias que mediaron en este incidente.

*Noticia en desarrollo.