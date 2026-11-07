Sucesos

Cuerpos de emergencia tratan de rescatar a hombre que cayó desde antena de telecomunicaciones en Heredia

En apariencia, el hombre habría caído en el techo de una especie de bodega

Por Adrián Galeano Calvo

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

En estos momentos personal de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos tratan de rescatar a un hombre que, en apariencia, cayó desde una antena al techo de un edificio en Heredia.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, la emergencia ocurrió alrededor de las 10 a.m. de este sábado en el sector de Barreal de Heredia, de la terminal de buses de La 400, 100 metros al sur.

“La Benemérita Cruz Roja Costarricense responde a una emergencia en Heredia, Ulloa, sector de Barreal, donde se reporta la caída de un hombre desde una antena hacia el techo de una estructura. Al momento, la persona no es visible”, indicó la Cruz Roja.

Según Bomberos, el hombre cayó desde una torre de telecomunicaciones. Foto Cruz Roja.
Según Bomberos, el hombre cayó desde una torre de telecomunicaciones. Foto Cruz Roja. (Cruz Roja/Según Bomberos, el hombre cayó desde una torre de telecomunicaciones. Foto Cruz Roja.)

En apariencia, el hombre habría caído en el techo de una estructura que pareciera ser una bodega o almacén.

Para la atención de la emergencia, la Cruz Roja movilizó dos vehículos operativos, una unidad de rescate y un vehículo de soporte básico. Mientras que Bomberos despachó otras tres unidades.

De momento se desconocen las circunstancias que mediaron en este incidente.

*Noticia en desarrollo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Barreal de HerediaCuerpo de BomberosCruz Roja Costarricenseaccidente en antena de telecomunicaciones
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.