Cuerpos de víctimas del incendio en hotel Oriente aún no han podido ser identificados

El incendio acabó con la vida de cinco personas. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Las cinco personas que murieron en el incendio del hotel Oriente, en San José, siguen sin ser identificadas debido al estado en que quedaron los cuerpos, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El siniestro ocurrió la madrugada del jueves en el antiguo hotel Oriente, ubicado a 50 metros del mercado Borbón en San José, y cobró la vida de cinco personas.

Inicialmente, se había informado de cuatro fallecidos, pero horas después, los bomberos hallaron un quinto cuerpo entre los escombros durante las labores de remoción.

De acuerdo con el OIJ, los cadáveres no han podido ser entregados a sus familias porque la identificación requerirá técnicas avanzadas de análisis genético (ADN), dada la condición en que fueron encontrados.

No en todos los casos se han acercado personas ha reclamarlos.

Tragedia entre trabajadores

Las causas del incendio aún están en investigación. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según los vecinos y sobrevivientes, la mayoría de las personas que vivían en el lugar eran vendedores ambulantes que alquilaban habitaciones por día o por semana. Entre las víctimas se encuentra una pareja de adultos mayores que, de acuerdo con los rescatistas, fueron encontrados abrazados dentro de una de las habitaciones.

Sospechas sobre el origen del fuego

El OIJ informó que la causa del incendio continúa bajo investigación, mientras que algunos afectados aseguran que el siniestro pudo haber sido provocado por un hombre desconocido que llegó esa noche a hospedarse en el hotel.

Cinco personas fallecieron en el incendio en el hotel Oriente. (cor/Cortesía)

Testigos también indicaron que la puerta de salida de emergencia estaba bloqueada con un alambre metálico, lo que habría impedido que varios de los huéspedes lograran escapar a tiempo.

Los minutos del horror

El fuego se desató en horas de la madrugada y tomó por sorpresa a las 21 personas que se encontraban en el edificio. De ellas, 16 lograron salir con vida y cinco perdieron la vida atrapadas por el humo y las llamas.

El Cuerpo de Bomberos desplegó varias unidades para controlar el incendio, que fue catalogado como uno de los más trágicos de los últimos años en el centro de San José.