Cumplen último deseo para abogada y novio asesinados a balazos

Carolina Herrera Alvarado y Edwin Montoya Araya además de ser novios compartían la pasión por los caballos y el ganado.

Justamente por el gran cariño que le tenían a los animales es que a ellos los despidieron con una cabalgata la tarde de este miércoles 10 de enero en Osa, de donde eran vecinos.

Así lo confirmó el padrastro de Edwin, quien junto a sus demás familiares se preparaban para dar el último adiós a sus seres queridos, quienes fueron víctimas de la violencia de Costa Rica y murieron al recibir múltiples balazos en Jalaca de Osa.

Carolina, de 44 años, era abogada y se convirtió en la primera mujer asesinada el país en este 2024 y Edwin, de 42 años, es parte de los 20 hombres que han matado en estos primeros días del año.

Edwin Montoya Araya y su novia la abogada Carolina Herrera Alvarado fueron despedidos con la mayor pasión que compartían. Foto: Facebook (LN con fotos de redes sociales)

Este doble homicidio ocurrió la noche del domingo 7 de enero, hasta este miércoles les entregaron los cuerpos.

El padrastro afirmó que la última vez que compartió con su ser querido fue el 24 de diciembre, cuando pasaron juntos la Navidad.

“Edwin era alegre, trabajador, de vez en cuando le gustaba pescar un robalillo (pescado) en el mar, él era muy valiente y cariñoso con la mamá.

“El último día que estuvimos juntos fue el 24 de diciembre en la casa de él, siempre compartíamos las navidades, en el 2022 él fue a nuestra casa en Golfito”, recordó el padrastro.

Agregó que a la pareja la sepultaron en el mismo cementerio de Osa, pero en bóvedas diferentes.

De Carolina afirma que le quedan los lindos recuerdos de verla que amaba mucho a Edwin.

La familia de Edwin se enteró por medio de un allegado del tránsito que les avisó de la tragedia.

A la pareja les hicieron un homenaje este miércoles con misa y música, así como les gustaba a ellos vivir la vida, pues los recuerdan como muy alegres.

“Les vamos a hacer misa, caravana, mariachi y sepultura”, manifestó el padrastro.

La hija mayor de Edwin, Yitzi Montoya, también invitó a las personas por redes sociales a una cabalgata en honor a su padre, que tanto le encantaban.

“Mi viejo querido algún dia volveremos a andar montando a caballo. Para todos lo amigos caballistas que hizo mi papá en estos tiempos, le haré una cabalgata como él me lo pidió”, invitó la joven por sus redes sociales.

Ajuste de cuentas sigue bajo investigación

Las autoridades investigan este caso como un ajuste de cuentas debido a la forma en la que los atacaron, ya que esperaron que llegaran a la propiedad en la que vivían y les dispararon sin compasión, no obstante, los motivos de este hecho siguen bajo investigación.

A ellos no les conocían problemas o amenazas, sin embargo, es parte de lo que deben determinar los investigadores mediante el perfil de cada uno y las amistades que tenían, los cuerpos de ellos quedaron cerca del carro en el que viajaban.

Carolina Herrera Alvarado y Edwin Montoya Araya fueron asesinados en la entrada de este finca La Garita en Jalaca de Osa. Foto: Tomada de Colosal Informa

Lo último que se sabe de Carolina es que se estaba dedicando a un terreno familiar y contaba con todo el apoyo de su novio, quien también se esforzaba por el ganado; además también ella se dedicaba a trabajos exclusivos de su profesión como abogada.

Ambos dejaron dos hijos de relaciones anteriores que tuvieron cada uno; la pareja tenía poco más de tres años de relación sentimental y con frecuencia se manifestaban el gran cariño que ambos compartían.

Versiones no oficiales señalaban un posible lío pasional, no obstante, aún no está confirmado y parte de las hipótesis que analizan.