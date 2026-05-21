De 70 años de cárcel a ser absueltos: el giro en el caso del asesinato de Kristel Aguilar y Nahomi Ramírez

Decepción e impotencia es lo que sienten los allegados de Kristel Aguilar Ortiz y Nahomi Ramírez Jiménez tras escuchar una segunda sentencia en la que absolvieron del delito de homicidio a los dos sospechosos del caso.

Los imputados son dos hombres de apellidos Vanegas Sánchez y Venegas Porras.

Con la nueva resolución, los jueces de Limón determinaron que Vanegas únicamente participó en el ocultamiento del crimen, por lo que lo condenaron a seis años de cárcel por dos delitos de favorecimiento real.

Mientras tanto, Venegas fue absuelto por completo y se ordenó su liberación inmediata.

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Kristel Patricia Aguilar, de 21 años, y su amiga Nahomy Ramírez Jiménez, de 22, desaparecieron, el OIJ confirmó sus muertes y los cuerpos nunca aparecieron. Foto: OIJ

Antes habían recibido 70 años

La nueva sentencia fue dictada este martes 19 de mayo.

Sin embargo, en el primer juicio realizado el 25 de febrero del 2025, ambos habían sido condenados a 70 años de prisión por el doble homicidio.

La última vez que se vio con vida a Kristel y Nahomi fue el 18 de febrero de 2023 en Limón.

Desde entonces, sus familiares no solo enfrentan el dolor de perderlas, sino también la angustia de no saber dónde están sus cuerpos.

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Investigación hablaba de un plan para asesinarlas

La investigación judicial señalaba que los sospechosos habrían ideado un plan para asesinar a las dos jóvenes.

Según el expediente, las citaron en una vivienda ubicada en la urbanización Palmeras, en Limón.

“Luego de esto quemaron los cuerpos en un lugar no determinado, para eliminar cualquier evidencia del hecho cometido”, indicaron anteriormente desde la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, con la nueva resolución, los jueces concluyeron que el homicidio de las jóvenes no pudo ser probado contra los sospechosos.

Jóvenes habrían sido engañadas

Las autoridades también indicaron que ambas mujeres fueron engañadas para trasladarse hasta una casa donde, aparentemente, les dispararon con arma de fuego.

El caso continúa generando conmoción debido a que los cuerpos de las jóvenes nunca fueron encontrados y tampoco se ha alcanzado la justicia para ellas.