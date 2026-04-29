DEA enviará avión por “Shock”: Reino Unido aprobó extradición de supuesto líder narco costarricense a EE.UU.

El costarricense Luis Manuel Picado Grijalba, conocido como alias “Shock” y señalado como uno de los líderes del llamado Cártel del Caribe Sur, fue declarado extraditable por Reino Unido y sería trasladado en los próximos días hacia Estados Unidos.

Shock será extraditado a Estados Unidos desde Londres. Foto: Cortesía.

La información fue confirmada por el director del OIJ, Michael Soto.

Según Soto, la DEA notificó a las autoridades costarricenses que Picado Grijalba, detenido desde el 31 de diciembre de 2024 en Reino Unido, ya quedó habilitado para enfrentar la justicia estadounidense, país que lo reclama por presuntos delitos ligados al narcotráfico internacional.

“Un avión de la DEA viajará en los próximos días para concretar el traslado hacia Estados Unidos”, indicó el jerarca judicial al referirse al avance del proceso.

Shock fue capturado en el aeropuerto de Heathrow, Londres, tras una investigación coordinada entre autoridades británicas, estadounidenses y agencias antidrogas internacionales. Desde entonces permanecía privado de libertad mientras se resolvía la solicitud de extradición.

Las autoridades estadounidenses lo vinculan con una supuesta red dedicada al envío de cocaína hacia territorio norteamericano. Además, en Costa Rica es identificado como una de las supuestas cabezas del denominado Cártel del Caribe Sur, estructura criminal investigada dentro del expediente conocido como caso Traición.

Este caso tomó relevancia tras una serie de allanamientos ejecutados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en los que se golpeó la estructura financiera y operativa de la organización, señalada por tráfico internacional de drogas, legitimación de capitales y otros delitos conexos.

Soto destacó la relevancia de esta extradición para la lucha regional contra el narcotráfico.

Alias Shock es hermano de Jordie Kevin Picado Grijalba, conocido como “Noni”, otro costarricense también señalado como líder de la misma organización criminal y quien permanece detenido en Costa Rica a la espera de resolver causas judiciales locales y un eventual proceso de extradición.

“Noni” está preso en La Reforma.

La salida de Shock hacia Estados Unidos representa un nuevo golpe para la estructura criminal investigada en el caso Traición, uno de los expedientes de narcotráfico más importantes.