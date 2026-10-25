DEA se vuelve a aliar con el país y le pegan un mazazo bien bravo al narcotráfico: ojo lo que pasó

Las autoridades nacionales le dieron un importante golpe al narcotráfico al decomisar 2,5 toneladas de drogas que dos colombianos transportaban en una lancha rápida.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, el cual destacó que este decomiso es el resultado de un operativo coordinado con la DEA, la Armada Nacional de Colombia y el apoyo de una aeronave de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos.

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De acuerdo con Seguridad, la embarcación fue interceptada cuando se encontraba a 67 millas náuticas de Cabo Matapalo, en el Pacífico Sur.

En la lancha rápida viajaban dos colombianos, quienes quedaron detenidos. Foto MSP. (MSP/En la lancha rápida viajaban dos colombianos, quienes quedaron detenidos. Foto MSP.)

“En la operación participaron oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC)”, destacó Seguridad.

Durante la intervención, las autoridades decomisaron 4.497 paquetes de marihuana para un peso aproximado de 2.248 kilos y 257 paquetes de un kilo de cocaína, para un total de aproximadamente 2.505 kilogramos de ambas drogas, así como equipo de comunicación y 19 estañones con combustible.

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Además del decomiso de las drogas, las autoridades detuvieron a dos colombianos que viajaban en dicha embarcación. Los sospechosos fueron identificados con un hombre de apellidos Zapata Bravo, de 27 años, y Yáñez Silgado, de 26.

“Este operativo se suma a otras acciones recientes contra el narcotráfico en el Pacífico Sur, pues el martes anterior las autoridades del Ministerio de Seguridad decomisaron aproximadamente 1.400 kilogramos de cocaína, luego de que los ocupantes de una embarcación arrojaran la carga al mar”, destacó dicho ministerio.