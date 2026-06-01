DEA y autoridades nacionales detienen a sospechosos de transportar cargamento de cocaína en dos carros

La Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, en conjunto con autoridades nacionales, le dieron un importante golpe al narcotráfico este lunes.

Así lo acaba de informar el Ministerio Público, el cual dio a conocer la detención de cuatro sospechosos y un importante decomiso de cocaína.

Los cuatro sospechosos viajaban en dos vehículos. Foto: Archivo (IStock)

Según el Ministerio Público, la droga viajaba oculta en compartimientos de los vehículos, los cuales fueron abordados en las inmediamediaciones del puente sobre el Río Tárcoles.

“A esta hora le informamos que, hace pocos minutos, la Fiscalía, el OIJ y la DEA lograron la detención de cuatro personas que viajaban en dos carros con cargamentos de cocaína”, indicó la Fiscalía.

*Noticia en desarrollo.