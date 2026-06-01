Sucesos

DEA y autoridades nacionales detienen a sospechosos de transportar cargamento de cocaína en dos carros

El cargamento fue encontrado en compartimientos ocultos en los vehículos

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Por Adrián Galeano Calvo

La Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, en conjunto con autoridades nacionales, le dieron un importante golpe al narcotráfico este lunes.

Así lo acaba de informar el Ministerio Público, el cual dio a conocer la detención de cuatro sospechosos y un importante decomiso de cocaína.

Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
Los cuatro sospechosos viajaban en dos vehículos. Foto: Archivo (IStock)

Según el Ministerio Público, la droga viajaba oculta en compartimientos de los vehículos, los cuales fueron abordados en las inmediamediaciones del puente sobre el Río Tárcoles.

“A esta hora le informamos que, hace pocos minutos, la Fiscalía, el OIJ y la DEA lograron la detención de cuatro personas que viajaban en dos carros con cargamentos de cocaína”, indicó la Fiscalía.

*Noticia en desarrollo.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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