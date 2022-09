Decepción para el papá de María José Calvo: absuelven al sospechoso de femicidio

La atroz muerte de María José Calvo Valverde, de 26 años, aún no ha tenido justicia y su papá Víctor Calvo se llevó una decepción al enterarse que al único sospechoso lo absolvieron.

El imputado era el novio de la joven de apellidos Taracena Echeverría, de 24 años.

“Me llamaron del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y me dijo que le dieron la absolutoria”, expresó el papá.

El Inamu fue el querellante (acusador privado) en este homicidio.

La Fiscalía Adjunta de Desamparados informó que esperará recibir la sentencia integral, para analizarla y determinar si procede o no la apelación de la sentencia.

María José Calvo Valverde, de 26 años, fue asesinada de un balazo en la cabeza y luego le quemaron la casa en La Capri, Desamparados. Foto: Tomadas de facebook

Señaló que esta sentencia la dieron este jueves en la tarde y ante esta situación en el Inamu le dijeron también que analizan la posibilidad de apelar la resolución del Tribunal Penal de Desamparados.

“Voy a exigir que el Gobierno me diga ¿quién me mató a mi hija entonces? Si no fue él, entonces que me busquen un responsable porque los investigadores no hicieron nada, no hubo la más mínima investigación, la inoperancia del sistema del Poder Judicial hasta que da vergüenza”, expresó el papá.

Don Víctor recordó hasta la ropa ensangrentada que encontró en la lavadora de la casa y que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no decomisó.

Las autoridades encontraron evidencias que el incendio en la casa de María José Calvo en La Capri, Desamparados fue provocado. Foto: Alonso Tenorio (alonso tenorio)

La autopsia de María José Calvo reveló que ella murió el lunes 16 de noviembre del 2020, la víctima murió de un balazo en la cabeza.

Sin embargo, su cuerpo fue hallado al día siguiente el martes 17 de noviembre, luego que las autoridades recibieran la alerta de un incendio en una vivienda de La Capri, en San Miguel de Desamparados, propiedad de María José.