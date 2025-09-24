Decomisan videos en caso contra ministro de Comunicación, Arnold Zamora, confirma el OIJ

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, confirmó que los agentes judiciales ya decomisaron los videos de seguridad de un hotel en Escazú por la investigación en contra del ministro de Comunicación, Arnold Zamora, por la presunta agresión sexual contra un periodista de 25 años.

Las imágenes fueron obtenidas como parte de las diligencias judiciales que se desarrollan en el caso, y ahora pasarán a ser analizadas por los agentes para determinar los movimientos, tiempos y posibles encuentros que resulten relevantes para la causa.

Por la denuncia contra el ministro Arnold Zamora ya decomisaron los videos (Captura Video Presidencia/La Nación)

El caso contra el ministro Zamora ha generado atención pública y política.

El proceso de revisión de los videos apenas empieza.

Según la denuncia, el hecho habría ocurrido el fin de semana.

Según la investigación preliminar, Zamora habría contactado al joven periodista con el argumento de presentarle una propuesta de trabajo. Posteriormente, lo llevó al hotel, donde, en vez de hablar de empleo, habrían comenzado a consumir bebidas alcohólicas.

La supuesta víctima logró enviar mensajes a su madre pidiéndole ayuda al sentirse mal durante la reunión. La señora, en medio de la preocupación, acudió al hotel para auxiliar a su hijo. Sin embargo, no encontró colaboración inmediata del personal.

Fue una testigo quien relató que vio al joven, al parecer, siendo trasladado prácticamente alzado hacia una habitación, lo que motivó que se diera aviso al 9-1-1.

La Fiscalía General confirmó que recibió la denuncia y que abrió una investigación bajo el expediente 25-0028218-0042-PE.