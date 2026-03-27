Defensora Pública asignada a Celso Gamboa por Estados Unidos pidió dejar de representarlo

La defensa del exmagistrado costarricense Celso Gamboa Sánchez en Estados Unidos enfrenta un giro inesperado, luego de que la abogada asignada por el tribunal solicitara retirarse del proceso apenas días después de haber asumido su representación.

Se trata de Sarah Jacobs, defensora pública designada el pasado 24 de marzo por el juez Bill Davis, durante la primera comparecencia de Gamboa ante la justicia estadounidense.

En esa audiencia, que se extendió por cerca de veinte minutos, el exfuncionario indicó no contar con los recursos económicos para pagar un abogado privado, por lo que se le asignó representación estatal.

Sin embargo, este viernes Jacobs comunicó formalmente su intención de dejar el caso, tras detectar un conflicto de interés que le impediría continuar.

Celso Gamboa ya se va quedar sin abogada. (Ministerio Público/OIJ/Capturas de videos)

Según explicó en un documento remitido al tribunal, una revisión de la evidencia determinó que existe una incompatibilidad real con otro de sus clientes, lo que compromete su labor como defensora.

El proceso contra Gamboa, quien fue extraditado a Estados Unidos por un caso relacionado con presunto narcotráfico, continúa avanzando en el sistema judicial federal.

El 27 de mayo se realizará la audiencia preliminar conocida como Pretrial Conference, mientras que la selección del jurado quedó fijada para el 1 de junio a las 9:30 a. m. ante el juez J. Campbell Barker.

Además, el imputado deberá informar antes del 1 de mayo si alcanzará algún acuerdo con la Fiscalía, ya sea mediante una declaración de culpabilidad o una negociación de pena.

Gamboa llegó a territorio estadounidense el pasado 20 de marzo.

El tribunal deberá resolver en los próximos días quién asumirá su defensa tras la salida solicitada por Jacobs.