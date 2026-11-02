Dejan libres a personas que Policía detuvo por el crimen de Dereck, el escolar inocente asesinado en Cartago

El caso por la trágica muerte de Dereck López, el escolar de 13 años que fue víctima inocente de una balacera ocurrida este domingo en Llanos de Santa Lucía, en Cartago, dio un inesperado giro.

Esto se debe a que las cinco personas detenidas por la Fuerza Pública como presuntas sospechosas de participar en el mortal ataque quedaron en libertad.

Así lo confirmó la Fiscalía Adjunta de Cartago ante una consulta hecha por La Teja e indicó que estas personas fueron liberadas por falta de pruebas que los vinculen con los hechos.

La violencia toca profundamente a la comunidad de Llanos de Santa Lucía (Cortesía/Cortesía)

“Durante los operativos policiales, oficiales de Fuerza Pública abordaron un carro y procedieron con la detención de una mujer, tres hombres y una persona menor edad. Sin embargo, las primeras diligencias de investigación, realizadas en conjunto con el OIJ, no permitieron obtener, de momento, evidencia para vincular directamente a estas personas con los hechos”, indicó la Fiscalía.

Según el Ministerio Público, esto no significa que estas personas dejen de formar parte del proceso de investigación que se sigue en este caso.

“En razón de lo anterior, el Ministerio Público ordenó el decomiso de ese vehículo (en el que viajaban esas personas) y los celulares de los ocupantes. Asimismo, citó a estas personas para que se presentaran ante las autoridades judiciales hoy para la realización de una prueba de ADN, procedimiento que ya se efectuó”, destacó la Fiscalía.

La escuela Santa Lucía, donde estudiaba el menor de edad, manifestó sus condolencias por la muerte del niño. (Redes sociales/Escuela Santa Lucía)

Sumado a esto, la Fiscalía ordenó avanzar con entrevistas e inspecciones a dos vehículos (el decomisado durante la detención de estas personas y otro ubicado en la zona de Birrisito), entre otras medidas necesarias para el desarrollo del caso.

Los hechos investigados ocurrieron la tarde de este domingo, cuando varios sujetos desataron una balacera en Llanos de Santa Lucía, en la que un hombre falleció y otro resultó herido de gravedad.

En ese mismo hecho, Dereck fue alcanzado por los disparos y falleció fuera del hospital de Cartago. El menor se dirigía en bicicleta hacia una pulpería, al parecer para comprar un copo.