Denuncian fiesta clandestina anunciada para el 15 de setiembre en Puerto Viejo de Limón

Los vecinos de Puerto Viejo de Limón están preocupados por una megafiesta clandestina que se anuncia en redes sociales para el próximo miércoles 15 de setiembre.

Ante esta situación, 44 lugareños firmaron una carta y la enviaron a la Fuerza Pública, al Ministerio de Salud, a la Municipalidad y a la Fiscalía de Talamanca alertando sobre la situación ya que, de realizarse, provocaría una mayor propagación del covid-19 en la zona.

“Los vecinos hemos hecho nuestra parte realizando las respectivas denuncias ante las autoridades correspondientes e incluso en medios de comunicación se ha ventilado el tema, sin embargo, las gestiones han resultado infructuosas por parte de la institucionalidad”, dice parte de la carta.

En Puerto Viejo parece que no hay covid. Foto: Cortesía SPG

De acuerdo con la denuncia, la fiesta la harán en una propiedad que llaman El Patio, la cual está detrás de la antigua delegación policial de Puerto Viejo, al lado de un parque infantil. La actividad la bautizaron como ‘Independence Party’ (Fiesta de independencia).

Los lugareños señalan que no es la primera vez que se dan este tipo de eventos en la zona, no obstante, no obtienen respuestas para frenarlas, los 44 lugareños esperan que la de este miércoles se pueda evitar por el bien de la comunidad.