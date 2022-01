Denuncian nuevo caso de violación en contra de una turista en Limón

Ministerio de Seguridad asegura que mantiene operativos en playas de Limón. Foto MSP. El Ministerio de Seguridad señaló que la violación ocurrió a más de 15 kilómetros de donde mantenían un operativo. Foto MSP.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) dio a conocer este viernes que otra turista fue víctima de violación en Puerto Viejo de Talamanca, en Limón.

El lamentable hecho fue confirmado por Marcela Guerrero, ministra de Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del Inamu, a las 10:34 de la noche. Guerrero no reveló mayores detalles del caso, únicamente indicó que la víctima ya había sido atendida en un centro médico.

“He sido alertada una vez más sobre una violación a una turista en Puerto Viejo, hemos desplegado los equipos del Inamu conforme a los compromisos que adquirimos con la comunidad.

“Estamos acompañando a la Fuerza Pública y al Poder Judicial para que este acto no solamente no quede impune, sino, además, para que la persona agredida no sea revictimizada y no se le responsabilice. Es el Estado y los cuerpos de seguridad los que tienen que atender la tranquilidad de una turista o de cualquier ciudadano”, dijo Guerrero.

Desde el Inamu señalaron que para proteger a la turista y no entorpecer la investigación no se van a referir a los detalles del caso, pero aseguraron que acompañarán a la víctima en el proceso de denuncia y exigirán que el caso no quede impune.

Lejos de donde estaban

Por su parte, el ministerio de Seguridad Pública explicó que la violación ocurrió en playa Negra de Talamanca, en Limón, a varios kilómetros de donde ellos mantenían operativos para la protección de turistas.

“Vale la pena indicar que (el hecho) se da a aproximadamente a quince o veinte kilómetros de Puerto Viejo, en un lugar muy solitario, pero igual nos preocupa y lo lamentamos mucho.

“Lamentamos mucho la situación, se ha hecho un esfuerzo enorme con más recursos, pero lamentablemente este evento se da en un lugar solitario y distante de donde se estaba trabajando. Seguiremos haciendo un esfuerzo extra, junto al OIJ, para detener a la persona sospechosa”, dijo Michael Soto, ministro de Seguridad.

Este hecho de violación es el segundo que ocurre en Talamanca de Limón en lo que va del año, pues el pasado 6 de enero una turista europea denunció ser víctima de violación en playa Cocles, por ese incidente el ministerio Público ya abrió una investigación.