Departamento del Tesoro de EE. UU. incluye a Shock, su hermano Noni y Tonny Peña en su lista negra

La lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sigue creciendo al incluir a cinco costarricenses más.

Se trata de los hermanos Luis Manuel Picado Grijalba y Jordie Kevin Picado Grijalba, alias Shock y Noni, así como Tonny Alexander Peña Russell. Además, de Estefanía McDonald Rodríguez, esposa de Shock, y su madre, Anita Yorleny McDonald Rodríguez.

¿Qué implica estar en la lista OFAC?

Cuando alguien es incluido en la lista de la OFAC, todos sus bienes e intereses que se encuentren en Estados Unidos o estén bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados de inmediato. Además, las empresas o bancos norteamericanos tienen prohibido realizar cualquier transacción con esas personas, a menos que exista un permiso especial de la oficina.

Esta decisión trascendió este martes 20 de enero del 2026.

“La red designada hoy es responsable de mover varias toneladas de cocaína desde Colombia, almacenarla en Costa Rica y, posteriormente, transportarla hacia Estados Unidos y Europa”, señalaron en el Ministerio Público, donde además identifican a Luis Manuel como el líder de la organización y como uno de los traficantes más productivos del Caribe.

Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock, junto a su esposa. Foto: Cortesía.

Rol de los señalados

A Tonny Alexander Peña Russell lo señalan como el responsable de haber dado apoyo financiero, material o tecnológico a Noni.

Respecto a Estefanía McDonald Rodríguez y Anita Yorleny McDonald Rodríguez, la autoridad estadounidense sostiene que ambas utilizaron sus negocios para lavar dinero a favor de Shock, mediante las empresas Asociación de Líderes Limonenses del Sector Pesquero, Celajes de York CDY S.A., Magic Esthetic Salon S.A. e Inversiones Laurita L&L S.A. De forma particular, se señala a Anita Yorleny de notarizar transacciones fraudulentas en beneficio de su yerno.

El Departamento del Tesoro afirmó que Shock y Noni se consolidaron como dos de los traficantes de cocaína más prolíficos de Costa Rica, mediante contacto directo con proveedores en Colombia.

Shock fue capturado en el Reino Unido en diciembre de 2024 y permanece a la espera de que se concrete su extradición a Estados Unidos.

Otros costarricenses en la lista negra

Gilberth Hernán Bell Fernández fue incluido en la lista negra en noviembre de 2023. Luego, en agosto de 2025, entraron Celso Manuel Gamboa Sánchez y Edwin Danney López Vega.