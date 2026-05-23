Sucesos

Derrame de peligroso ácido moviliza a Bomberos en Puntarenas

La peligrosa sustancia era transportada en una microbús. Equipos especializados trabajan en el control del derrame en El Roble.

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Por Silvia Coto

Un derrame de aproximadamente 300 litros de ácido nítrico mantiene en alerta a los bomberos la noche de este viernes en El Roble de Puntarenas.

La emergencia se registra contiguo a la ferretería El Lagar y a una estación de servicio de la zona.

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Los bomberos atienden una emergencia por un peligroso ácido (bomberos Costa /bomberos CR)

El Cuerpo de Bomberos atiende el incidente con dos unidades extintoras, una unidad especializada en materiales peligrosos y dos vehículos de apoyo con personal paramédico.

Según la información preliminar, la sustancia era transportada en una microbús cuando ocurrió el percance.

El ácido nítrico es un químico altamente corrosivo y peligroso utilizado en procesos industriales, fertilizantes y fabricación de productos químicos. La sustancia puede provocar quemaduras severas, generar vapores tóxicos y reaccionar violenta con otros materiales.

Por esa razón, personal especializado en el manejo de materiales peligrosos trabaja en el control y la contención del químico para evitar mayores riesgos.

De momento, las autoridades indicaron que no se reportan personas afectadas.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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