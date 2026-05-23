Derrame de peligroso ácido moviliza a Bomberos en Puntarenas

Un derrame de aproximadamente 300 litros de ácido nítrico mantiene en alerta a los bomberos la noche de este viernes en El Roble de Puntarenas.

La emergencia se registra contiguo a la ferretería El Lagar y a una estación de servicio de la zona.

Los bomberos atienden una emergencia por un peligroso ácido (bomberos Costa /bomberos CR)

El Cuerpo de Bomberos atiende el incidente con dos unidades extintoras, una unidad especializada en materiales peligrosos y dos vehículos de apoyo con personal paramédico.

Según la información preliminar, la sustancia era transportada en una microbús cuando ocurrió el percance.

El ácido nítrico es un químico altamente corrosivo y peligroso utilizado en procesos industriales, fertilizantes y fabricación de productos químicos. La sustancia puede provocar quemaduras severas, generar vapores tóxicos y reaccionar violenta con otros materiales.

Por esa razón, personal especializado en el manejo de materiales peligrosos trabaja en el control y la contención del químico para evitar mayores riesgos.

De momento, las autoridades indicaron que no se reportan personas afectadas.