Derrumbes dejan vehículos y autobuses atrapados en importante ruta del país

Los derrumbes en Turrialba mantienen vehículos y autobuses atrapados sobre la Ruta Nacional 10, en el sector de 3 Equis. La Cruz Roja movilizó personal especializado para atender la emergencia. (fines ilustrativos)

Varios derrumbes mantienen vehículos y autobuses atrapados en la Ruta Nacional 10, específicamente en el sector de 3 Equis, en La Suiza de Turrialba.

La Cruz Roja Costarricense informó que atiende en estos momentos la emergencia y movilizó dos unidades básicas, una unidad de primera intervención, además de personal y equipo especializado de la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR).

Los socorristas realizarán labores de valoración, rescate y atención de las personas afectadas.

La situación ocurre en medio de las fuertes lluvias que han golpeado al país durante las últimas horas, donde se han reportado diferentes afectaciones producto de las condiciones del tiempo.

Al llegar al lugar, personal de la Benemérita confirmó la presencia de un derrumbe pronunciado; sin embargo, no se encontraron vehículos ni autobuses prensados, ni personas heridas producto del incidente.

Los cruzrojistas establecieron un perímetro de seguridad para evitar que las personas se acercaran a la zona de riesgo.