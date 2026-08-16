Sucesos

Derrumbes dejan vehículos y autobuses atrapados en importante ruta del país

Vehículos y autobuses atrapados en la ruta nacional 10 tras múltiples derrumbes

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Por Hillary Chinchilla Marín
El MOPT mantendrá cerrado el paso por ruta 32 este 4 de diciembre por mal tiempo y procurará retiro de materiales caídos en vía el jueves 5 de diciembre. Fotografía:
Los derrumbes en Turrialba mantienen vehículos y autobuses atrapados sobre la Ruta Nacional 10, en el sector de 3 Equis. La Cruz Roja movilizó personal especializado para atender la emergencia. (fines ilustrativos)

Varios derrumbes mantienen vehículos y autobuses atrapados en la Ruta Nacional 10, específicamente en el sector de 3 Equis, en La Suiza de Turrialba.

La Cruz Roja Costarricense informó que atiende en estos momentos la emergencia y movilizó dos unidades básicas, una unidad de primera intervención, además de personal y equipo especializado de la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR).

Los socorristas realizarán labores de valoración, rescate y atención de las personas afectadas.

La situación ocurre en medio de las fuertes lluvias que han golpeado al país durante las últimas horas, donde se han reportado diferentes afectaciones producto de las condiciones del tiempo.

Al llegar al lugar, personal de la Benemérita confirmó la presencia de un derrumbe pronunciado; sin embargo, no se encontraron vehículos ni autobuses prensados, ni personas heridas producto del incidente.

Los cruzrojistas establecieron un perímetro de seguridad para evitar que las personas se acercaran a la zona de riesgo.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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