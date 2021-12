Desalmados dejan a 160 escolares sin las 20 tabletas que usaban para estudiar

Decepcionada, más que asustada, así es como se siente la directora del centro educativo Guatuso, por un lamentable robo que sufrieron.

Ese centro educativo se ubica en la comunidad de Guatuso, en San Isidro de El Guarco, en Cartago.

Roxana Alvarado Gómez narró que entre las 6 p.m. del lunes y el amanecer del martes, varios delincuentes se llevaron 20 tabletas que utilizaban sus 160 estudiantes, desde materno hasta sexto grado.

Según relató, las pérdidas son millonarias y truncan los esfuerzos que realizan los maestros, el personal docente y los papás de los alumnos para que los menores reciban una educación de calidad y con las herramientas necesarias.

Los delincuentes se llevaron, además de las 20 tabletas marca Opamil HSI con los cargadores, tres video beam (proyectores) marcas Viewsonic y Casio, una pantalla marca Hyundai y dos computadoras portátiles Toshiba y HP.

El robo en la escuela de Guatuso ocurrió entre la noche del lunes y la madrugada del martes, cuando no hay vigilancia en el lugar. Foto: Keyna Calderón.

Para cometer el delito, los ladrones desconectaron las cámaras y la alarma de seguridad y destecharon la dirección del centro educativo, de donde se llevaron ¢200.000 que la Junta de Educación tenía guardados.

Las tabletas estaban en el aula de cómputo que estaba bien cerrada con candados y en las noches no tienen guarda de seguridad.

“El guarda de día entró a las 6 a.m. de hoy, se percató de que la dirección estaba abierta y me avisó, los niños no pudieron venir hoy a clases porque nos dieron la orden de que teníamos que esperar que llegara el OIJ”, explicó.

La directora puso la denuncia ante el OIJ y estos se presentaron a la escuelita para recopilar huellas dactilares e iniciar la investigación.

Los afectados pidieron que si alguna persona sabe algo al respecto o le llegan a ofrecer alguno de estos artículos, que dé información anónima al teléfono 2373-0349 o al 800-8000- 645 del OIJ.