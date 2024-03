Desalmados le robaron la paz a familia de papá que buscaba salir adelante tras estar en la cárcel

Aprovechar al máximo de una segunda oportunidad era todo lo que quería José Eladio Ruiz Espinoza, de 35 años, tras haber descontado una sentencia en la cárcel.

Así lo estaba haciendo con ayuda de su mamá, hermanos y de sus hijos desde hacía un año y medio que disfrutaba de la libertad.

Sin embargo, unos desalmados le robaron la paz a la familia de “Pollo” como le llamaban de cariño al dispararle en múltiples ocasiones y provocarle la muerte al frente de su casa, en las cercanías de la plaza de deportes de Chorotega 1 en Cañas, Guanacaste.

Este ataque fue escuchado por doña Nelly Espinoza mamá de la víctima y de sus propios hijos. Cuando salieron, se encontraron la escena más triste al ver a su ser querido tirado en la calle frente a ellos y con la impotencia de no poder hacer nada.

“Pollo” vivía en un apartamento a la par de la casa de su mamá, los agresores habrían vigilado que él saliera de la casa de la señora y caminara al lado de la propiedad en donde vivía para cometer la agresión, la cual ocurrió este miércoles 20 de marzo, a las 8:30 p.m.

“Siempre hay mucha mucha gente en el corredor, mis nietos, los amiguitos de ellos, pero esa noche no había nadie más que mi hijo caminando, todo lo hace Dios, porque si ya es doloroso, sería peor haber perdido más seres queridos”, expresó esta madre.

José Eladio Ruiz Espinoza, de 35 años, fue asesinado en Cañas, Guanacaste casi en frente de su familia. Foto: Cortesía de la familia para La Teja

Doña Nelly menciona que José Eladio se estaba reinsertando a la sociedad y se esforzaba por ser un buen hombre, sobre todo por sus hijos a quienes ya disfrutaba por tenerlos cerca.

“Mis cuatro nietos viven conmigo, desde hace siete años y estábamos contentos porque él tuvo un cambio grande y él me dijo que ya no quería de problemas, quería reinsertarse a la sociedad y lo estaba logrando, pero lamentablemente sucedió esto”, manifestó la mamá.

Asegura que durante el tiempo encerrado le daban apoyo y nunca lo abandonaron para que supiera que la familia confiaba en él, poco a poco fue como José dijo que quería vivir sin problemas con la justicia.

José Eladio fue enviado a la cárcel en el 2018 luego de someterse a un proceso abreviado y aceptar que almacenaba y vendía drogas, esta sentencia la recibió junto a otras personas.

Nietos le dan fortaleza

Este viernes la familia de José Eladio esperaba que los llamaran para entregarles el cuerpo y despedirlo como merece; pese al dolor esta mamá trata de ser fuerte.

“Dios me ha dado mucha paz, fortaleza se lo he pedido de corazón, por mis nietos, porque ellos me necesitan, ellos me ven como la mamá desde hace siete años”, expresó esta madre.

Manifestó que su hijo tenía estudios de chef que había sacado en el INA, sin embargo no los había terminado y se estaba esforzando por tener todo en orden para concluirlos.

“Mi hijo era una buena persona, es cierto, él sí cometió un error y pagó en la cárcel por eso y él ya estaba dispuesto a no seguir en ese camino”, indicó la mamá.

José Eladio Ruiz Espinoza fue atacado por pistoleros en Cañas, Guanacaste. Foto: Tomada de Cañas Informa TV

Asegura que su hijo estaba tranquilo y no manifestó que tuviera problemas o alguna situación que lo mantuviera intranquilo.

Como mamá desea que ninguna otra familia sufra la perdida de otros seres queridos por culpa de la delincuencia.

De momento no hay detenidos por este homicidio.

Costa Rica ya sobrepasó la cifra de 200 muertes violentas en lo que llevamos del 2024, Guanacaste está entre las menos violentas, pero aún así contabilizan 18 muertes en estos meses.