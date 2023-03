Desalmados que mataron a universitaria habrían robado dinero que ahorró para moto y viaje

Uno de los sueños de Alina era viajar a los Estados Unidos.

Con mucho esfuerzo y dedicación, Alina Viales Salas, de 25 años, ahorró una importante cantidad de dinero, su meta era usar esa platita para comprar la moto que tanto anhelaba y para pagar parte de la gira internacional que realizaría este año con sus compañeros de universidad.

Lamentablemente, la joven no podrá cumplir ninguno de esos sueños, pues el lunes 20 de enero fue encontrada sin vida dentro de una construcción abandonada en Liberia.

Al parecer, Viales, quien era estudiante de la carrera de Gestión Empresarial de Turismo Sostenible en la Universidad Nacional (UNA), habría sido asesinada por, al menos, dos hombres, quienes también le habrían quitado el dinero que tanto esfuerzo le costó.

Así lo contó a La Teja doña Cinthia Salas, mamá de Alina, quien explicó que una testigo que vio a su hija con vida por última vez dijo que Ali, como le decían de cariño, andaba una importante cantidad de dinero, el cual no ha aparecido.

Universitaria hallada sin vida en construcción abandonada estaba a un año de graduarse

“Esos hombres hasta le robaron la plata, a ella no le dejaron nada en la billetera, y según cuenta la última testigo mi hija andaba bastante plata ese día, porque ella estaba ahorrando, primero para una moto y segundo porque se iba a ir de gira fuera del país con la universidad”, dijo la señora.

Según doña Cinthia, esa fue la versión que contó una empleada de un bar en el que su hija fue vista por última vez. Al parecer, Alina llegó a comprar una cerveza y la mesera habría visto que la joven andaba mucho dinero en su cartera.

“Ella trabajaba ahí cerca (en otro bar), ese día no sé si fue que salió del trabajo y entró ahí, a ese bar, a tomarse una cerveza, cosa por la que la han juzgado, como si eso fuera algo malo. No se sabe si fue que le pagaron o si la retiró (de un cajero)”, expresó doña Cinthia.

Abuelita muy dolida

Desde que se confirmó la trágica muerte de Alina, su familia carga con un dolor insoportable, una de las que más ha llorado su ausencia es su abuelita.

Al igual que en el funeral de Alina, su mamá espera que muchas personas lleven carteles y globos a la marcha. Foto tomada de Facebook.

“A mi mamá le ha pegado mucho, porque ella siempre me la cuidó cuando yo tenía que trabajar, a mis otros hijos también, estamos muy consternados y dolidos”, dijo la mamá de la joven.

“Lo que queremos es justicia, que esa persona o personas que le hicieron eso a mi hija paguen”. — Cinthia Salas, mamá de Alina.

Según Salas, su mamá a diario lamenta el hecho de que no pudo verla una última vez, debido a que pasó mucho tiempo en Nicaragua.

“Yo la vi (a Alina) como el 3 de febrero, porque después de eso me fui a Nicaragua a ver a mi mamá, porque ella estaba allá haciendo unos papeles, mi mamá tenía mes y medio de estar allá, porque le estaban retrasando los papeles.

“Eso es lo que a mi mamá más le duele, todo el tiempo que perdió allá y que no pudo estar con mi hija. Cuando mi mamá se dio cuenta (de la muerte de Alina) solo decía: ‘yo allá y no la vi”.

Extraña sus mensajes

Doña Cinthia dijo que extraña todo de su hija, pero una de las cosas que más le hacen falta son los mensajes que ella le enviaba casi que a diario.

“Ella solía ponerme mensajes con un ‘te amo, madre’ y uno a veces se asustaba, porque yo me decía ‘¿Será que le pasó algo?’, entonces la llamaba para preguntarle si había pasado algo, pero ella me decía que estuviera tranquila, que solo quería decirme que me amaba”.

Universitaria hallada sin vida en construcción fue vista por última vez junto a dos hombres

Según Salas su hija tenía grande sueños, uno de ellos era terminar su carrera universitaria, pues solo le quedaba este año para recibir su título, además, Alina siempre soñó con viajar a Estados Unidos y ejercer su profesión en ese país.

Doña Cinthia dijo que no descansara hasta que se haga justicia por lo que le hicieron a su hija. Foto tomada de Facebook.

“Ella también hacía bisutería fina y uno de sus deseos era que ese emprendimiento creciera más, quería vender más piecitas y que su página fuera reconocida”, contó.

Marcharán por justicia

La mamá de Alina dijo que el próximo miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, realizarán una marcha para pedir justicia por su hija y por las demás mujeres que han sido asesinadas en todo el país.

“La marcha es por mi hija y por todas las mujeres que fueron asesinadas y que sus casos aún no han tenido respuesta” — Cinthia Salas, mamá de Alina.

La marcha iniciará a las 2:30 p.m. frente al Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) de Liberia y de ahí pasaran al parque Rodolfo Salazar Solórzano para luego finalizar frente a los Tribunales de Justicia de Liberia.

Salas espera que una importante cantidad de personas se sumen a la marcha, pues sabes que han sido muchos los que se han identificado con el trágico caso de su hija.

“Gracias a Dios he recibido muchos mensajes de personas que la conocieron, pero incluso de personas que ni nos conocían. Una señora me dijo: ‘yo soy madre, no la conocí a ella ni la conozco a usted, pero siento ese mismo dolor’, y eso es porque todos estamos expuestos a que una desgracia así suceda”.