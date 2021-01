“Hemos estado en una búsqueda desesperada, pero no por un tema de una pérdida económica, sino porque mi hijo tiene autismo y él no usa otra cosa que no sea ese triciclo, nos ha costado mucho que quiera pasarse a algún otro aparato como una bicicleta. Si él no ejercita sus piernitas continuamente se le atrofian sus músculos por el tipo de parálisis que tiene”, explicó la mamá.