Desaparecida en Puntarenas: OIJ pide ayuda para localizar a Kattia Mayela López

Kattia Mayela López Segura, de 54 años, reportada como desaparecida el 11 de octubre. (OIJ/Cortesía)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita a la ciudadanía su colaboración para localizar a Kattia Mayela López Segura, de 54 años, reportada como desaparecida el 11 de octubre.

Según informó la institución, López Segura fue vista por última vez el 10 de octubre en el sector de El Roble, Puntarenas. Desde entonces, su paradero se desconoce y su familia está muy preocupada.

Cualquier información que tenga sobre ella puede llamar al teléfono 800-8000-645 o WhatsApp 8800-0645, del Centro de Información Confidencial.

