Desaparición de madre de tres hijas sacude a toda su familia

Nancy Margot Chacón Jiménez es una joven madre de tres menores de edad que tiene una semana de estar desaparecida.

La última vez que la vieron fue la tarde del pasado domingo 24 de marzo, cuando salió en su carro y dejó a sus hijas con una niñera. Ella dijo que iría a un baile en La Fortuna de San Carlos, Alajuela, pero no regresó más.

Tampoco contesta las llamadas de sus hijas de nueve, cuatro y dos años, ni a sus familiares.

Esta triste situación sucede a casi dos años del homicidio de la pareja sentimental de ella, Eric Vallejos Rodríguez, de 35 años, a quien mataron la tarde del martes 17 de mayo del 2022, en Santa Gertrudis de Peñas Blancas, en San Ramón.

La familia afirma que Nancy vive desde hace ocho años en La Fortuna de San Carlos y tras el asesinato de su pareja decidió quedarse, pese a que le insistieron para que se devolviera a San José, no obstante ella siempre les manifestó que no tenía ningún problema, por lo que seguiría viviendo en la zona junto a sus hijas.

Durante estos casi dos años, en apariencia, no indicó tener miedo o algún problema que le impidiera seguir viviendo en la zona; no obstante, ocurrió su desaparición y ahora las autoridades investigan si existe algún ligamen entre ambos casos.

Hellen Chacón, hermana de Nancy, le afirmó a La Teja que Nancy es una mujer muy trabajadora, ya que se dedica a tener chanchos, pollos e incluso también andaba con una guadaña para cortarles el zacate a los vecinos.

Niñera dio alerta

Nancy cuenta con el apoyo de una niñera y fue ella quien le avisó a la familia, que la joven madre estaba desaparecida, pues quedó en llegar a la casa la madrugada del lunes, pero no lo hizo.

La niñera esperó hasta la tarde del lunes 25 de marzo y al no tener respuesta decidió llamar a sus parientes, pues asegura que no era normal que no llamara para preguntar por sus hijas.

La mujer salió en su pick-up con placa CL161323, el cual tampoco ha sido encontrado por las autoridades.

Si usted ha visto a Nancy o sabe dónde está llame al 800 8000 645 del OIJ, pues toda la familia está desesperada.