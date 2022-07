DESCANSA EN PAZ MARCO, ESTE MUNDO NO TE MERECÍA

Marco Calzada Valverde, de 19 años, universitario asesinado para robarle el celular, su cuerpo apareció en el barrio Chino, San José. Foto: Tomadas de redes sociales

A los 19 años son tantas las ilusiones y los sueños que se tienen y también tantos los miedos, que la vida se convierte en una montaña rusa. Los amigos son, quizás, los que lo llaman a uno a tierra y quienes nos acompañan por esas rutas inciertas por las que transitamos.

Marco no tuvo esa suerte. Esa noche de sábado decidió salir solo de alguno de los tantos antros de La California para regresar a su casa, donde lo esperaban sus jóvenes padres y dos hermanas. No era ni la media noche y cuando viajaba en el taxi, sientiéndose seguro, dos sujetos los acorralaron para robarle un miserable celular.

Lo amenazaron con cuchillos que le pusieron a nivel de la espalda, el cuello y el pecho. Y aunque el joven, un muchacho religioso y creyente, entregó el dispositivo (y probablemente su alma a Dios), le dieron muerte sin piedad.

Su fe lo debe haber acompañado, pero no debe haberle quitado el miedo que todo ser humano siente cuando está a punto de perder lo más preciado: su vida.

Horas de incertidumbre martirizaron a Gabriela y a Marco, los padres de Marco. Nadie sabía nada de él. No respondía al teléfono. No llegó a dormir. Algo malo había pasado. Eso no era normal en él.

Contactaron a los amigos de Marco y luego a todos los médicos conocidos para pedir ayuda y dar con su paradero. Finalmente una estocada mortal golpeó su corazón: el complejo de ciencias forenses de San Francisco de Heredia tenía el cuerpo de un joven con características similares a las de Marco.... Su papá llegó, tembloroso, levantó la sábana, lo reconoció; la vida se le quebró en pedazos... La familia de Marco no volverá a ser nunca la misma. Todo por un miserable celular.

En horas de la tarde una mujer decente, entregó a su hijo de tan solo 14 años como sospechoso de asesinar a Marco. Sí, pagará una pena, pero nadie le devolverá la vida al joven fallecido ni a su familia. Este mundo no merecía a un joven tan bueno y puro como Marco y él no merecía una muerte tan cruel y tan despiadada. Costa Rica, ¿Qvo Vadis?