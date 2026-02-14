Sucesos

Desesperación en Garabito fuerte incendio arrasa con restaurante y amenaza otros locales

Incendio se da contiguo al puente del río Tárcoles

Por Silvia Coto

Bomberos atienden un incendio que se registra en un restaurante contiguo al puente de Tárcoles, Jacó, en Garabito en Puntarenas.

Bomberos lucha por apagar un restaurante en Tárcoles

En el sitio trabajan cinco unidades de bomberos que intentan controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a estructuras cercanas.

Incendio consume restaurante en Tárcoles
Incendio consume restaurante en Tárcoles (Bomberos/cortesía)

Por el momento, no se ha informado sobre personas afectadas, hay otros locales en riesgo por el fuerte viento

Al momento del incendio había gran cantidad de turistas en la zona ya que las busetas se estacionan para que los extranjeros caminen al puente a observar los cocodrilos.

El paso de vehículos por la zona es complicado por la cantidad de unidades de emergencia que atienden el incendio.

La emergencia de la mañana de este sábado se mantiene en desarrollo.

