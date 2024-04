Desesperado papá lleva casi cuatro meses de buscar a su hijo

Bryan Gutiérrez Quirós 20 años desaparecido desde diciembre (oij)

Don William Quirós asegura que se siente desesperado, ya que su hijo, de 20 años, está desaparecido desde el pasado 20 de diciembre, y por más que lo ha buscado, él teme que algo grave le haya pasado.

Su hijo, Bryan Gutiérrez Quirós, sufre de un retraso mental (funcionamiento intelectual general por debajo del promedio), por lo que su padre asegura que aunque tiene 20 años, su mentalidad es como la de un niño de 13 o 14 años.

Este papá nos contó que su hijo le dijo, el año pasado, que se quería juntar con su novia, y que la muchacha y su familia aceptaron que el jovencito se fuera a vivir con ellos.

“Yo le expliqué a ella que mi hijo no sabe leer ni escribir. Él nunca pudo aprender por más que se intentó, pero ella insistió en que lo quería así. Ellos ya tenían como año de haberse juntado y como él era mayor de edad, no había nada que yo pudiera hacer para evitar que se fuera, sin embargo, estaba pendiente de él”.

El señor comentó que lo pasaba visitando para llevarlo a comer, pero el 20 de diciembre todo cambió.

“Me di cuenta de que a mi hijo, en la casa donde él estaba, en Heredia, lo mandaban a pedir dinero, y me agarró mucha angustia, en diciembre, el día 20, me fui a hablar con la muchacha y su familia. Ese día quería llevar a mi hijo a comer y me dijeron que lo mandaron a Sarapiquí a trabajar a una piñera con un familiar de ellos, por lo que me fui hasta Sarapiquí para buscarlo y encontré al supuesto señor, quien me dijo que mi hijo nunca llegó a la piñera”, dijo don William.

El señor se enojó mucho y regresó a buscar a su hijo a la casa de su novia, pero no le dijeron nada más, por lo que decidió llamar a la policía para ver si a los oficiales, alguno de ellos, les explicaba dónde estaba William, por lo que en ese momento le dijeron que Bryan no estaba en esa casa y que se había ido con otra muchacha.

“La policía y el OIJ interrogaron a esas personas y desde ahí no sabemos nada de él, pero si mi hijo está lejos, él no podría regresar, porque no sabe cómo volver a casa. Él tenía un celular, pero parece que se lo robaron, con el celular él usaba el micrófono para mandar mensajes, yo he buscado a sus amigos más cercanos y les he ido a preguntar por él, pero ninguno sabe nada, mi hijo quedó a la suerte”.

El joven fue visto por última vez en Guararí. (Alonso Tenorio)

Este angustiado papá asegura que ha ido cuatro veces a Sarapiquí para buscar a su hijo, y solamente una señora de una pulpería le dio seguridad de que su muchacho estaba ahí, porque le compró un refresco. Ella lo recordó porque cuando el muchacho le iba a pagar le faltaban 50 colones, pero a ella no le importó y le entregó el fresquito.

“Ahora ya nadie dice nada de mi hijo, él es un muchacho bueno que no toma alcohol, no tiene vicios, la verdad es que siento mucha angustia, a mí se me acabó la paz desde que no sé nada de él. Me arrepiento mucho de haberlo dejado ir, y tengo mucho miedo de que a mi hijo le haya pasado algo muy malo. Estoy todo el día pensando en él, dónde buscarlo y qué hacer, porque no se sabe nada, las personas que se lo llevaron ahora me vuelven la cara, y yo viviendo esta desesperación”, lamentó don William.

Este señor asegura que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no le ha dicho nada sobre su hijo, pues hasta la fecha no han logrado ubicarlo, algunas personas le han informado que lo han visto en ciertos lugares, por lo que él sale a buscarlo.

“Solo regreso a la casa desilusionado y triste de ver que no lo encuentro. La última vez me dijeron que estaba por San Isidro de Heredia, pase cinco días buscándolo por allá y nada. También nos dimos cuenta de un cuerpo quemado que encontraron y no lo pudieron identificar, pero tenía una platina en la mano y mi hijo no tiene ninguna platina. También nos llevamos otro susto muy feo cuando supimos del choque entre una moto y un bus, en el que el joven se parecía a mi hijo, pero su familia lo identificó”, recordó.

Don William pide a la persona que sepa algo sobre el paradero de su hijo que lo ayude a dejar de vivir con tanta angustia.

Consulta

La Teja consultó al OIJ sobre el avance de este caso y nos indicaron que desde febrero que recibieron la denuncia iniciaron las entrevistas tanto como al denunciante como a familiares, amigos, pareja sentimental y al círculo cercano del joven desaparecido.

“Se realizó una publicación de la fotografía de Bryan en la página del Organismo de Investigación Judicial y esta a su vez fue replicada en las otras redes sociales como Facebook y Twitter. Así mismo, la fotografía se ha compartido con oficiales del Ministerio de Seguridad Pública ante cualquier información extra, sin que al momento se reciba alguna información positiva”

“Actualmente, se realizan diferentes diligencias de investigación para tratar de ubicar a la persona desaparecida”, respondieron.

Si usted sabe algo de Bryan puede llamar al 800-8000645 del OIJ o al WhatsApp 88000645. Toda información suministrada a esa línea es confidencial.