Desgracia en popular, pero peligrosa poza: hombre falleció al tirarse

Una desgracia ocurrió la tarde de este domingo en San Isidro de Alajuela luego de que un hombre falleció en un accidente acuático.

La emergencia se reportó a la 1:10 p. m. en las cercanías de la iglesia católica, a 200 metros a mano derecha, donde testigos alertaron al sistema 9-1-1 sobre lo ocurrido.

Un hombre adulto se lanzó a una conocida poza que hay en esa zona, pero no logró llegar a la orilla.

Hasta el sitio se desplazaron cuatro vehículos de emergencia con personal de la Cruz Roja y también personal del Cuerpo de Bomberos.

Tras varios minutos de búsqueda, el hombre fue localizado sin vida, confirmándose la tragedia en la escena.

Don Alejandro Molina, coordinador operativo nacional de la Cruz Roja, confirmó que el señor se quedó pegado a bastante profundidad en unas raíces, por lo que fue necesario llamar a los expertos en este tipo de rescates para que saquen el cuerpo del agua y lo pongan en un sitio seguro.

Las autoridades judiciales ya se encuentran en el sitio.

Según comentaron algunos lugareños, en esta poza se han dado bastantes emergencias, ya que es un lugar al que la gente va con mucha frecuencia, pero desconocen lo profunda y peligrosa que es.

De momento se desconoce la identidad del hombre quien llegó a refrescarse un ratito a esa poza.