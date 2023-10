Despiden a joven madre vestida de blanco porque siempre tuvo la ilusión de casarse

Cheilyn Guiselle Calvo Vega siempre tuvo la ilusión de casarse, ella había formado su familia, pero conservaba el sueño de un día vestir de blanco y jurar amor eterno frente a Dios y sus seres queridos.

Este sábado 14 de octubre cumpliría 24 años, se suponía que aún había tiempo para que alcanzara ese anhelo junto a su novio y el hijo que nació producto de su amor, el pequeño tiene cuatro años.

Sin embargo, un choque múltiple en La Managua de Quepos, en el Pacífico central del país, se llevó este deseo al arrebatarle la vida a la joven madre.

La fatalidad ocurrió este domingo 8 de octubre, minutos antes de las 7 p.m. cuando un camión, una moto y un carro chocaron.

Cheilyn viajaba en el carro junto a un muchacho de nombre Alejandro Mauricio Molina González, de 18 años, al parecer el joven era taxista pirata y Cheilyn le solicitó un servicio luego de ir a trabajar en una tienda de recuerdos en La Marina de Quepos.

Un choque múltiple en La Managua de Quepos cobró vida de Cheilyn Guiselle Calvo Vega, de 23 años y de Alejandro Mauricio Molina González, de 18 años. Foto: Noticias Parriteñas

Los golpes que ellos sufrieron fueron fatídicos y ambos murieron en el hospital Max Terán de Quepos cuando eran atendidos.

Juan Carlos Calvo, papá de Cheilyn, afirmó que era su única hija mujer y soñaban con que llegara diciembre para reunirse en familia.

“Nosotros somos de Pejibaye de Pérez Zeledón, pero mi hija vivía en Quepos con la familia, teníamos un año de no vernos, pero todos los días hablábamos por teléfono, incluso ese día del accidente estuvimos hablando, me mandó stickers con besos y también me hizo un sinpe para que llevara al hermano menor de ella a una cita médica, siempre vivía preocupada por nosotros”, manifestó este papá.

La mañana de este martes 11 de octubre la sepultaron en Pejibaye de Pérez Zeledón, porque en vida ella siempre pidió que cuando muriera quería regresar a su tierra natal.

La familia le cumplió los últimos deseos que ella habría externado tiempo antes de fallecer.

“Ella a nosotros nunca nos contó esos deseos, pero sí lo hizo con su suegra y ella nos dijo que Cheilyn había dicho que si algún día ella fallecía y no se había casado que la vistieramos de blanco, que no la cremaramos, quería ser sepultada y que la velaran en la iglesia de Pejibaye”, recordó este padre y la familia decidió cumplir sus deseos.

Cheilyn Guiselle Calvo Vega falleció en un choque múltiple en La Managua de Quepos. Foto: Cortesía Juan Carlos Calvo para La Teja

Irrespeto al semáforo

Yamil Arias fue el oficial de Tránsito que atendió esta fatalidad y explicó que, al parecer, hubo un irrespeto a la luz del semáforo y esto provocó la tragedia.

Algunos testigos dijeron que, al parecer, el camión circulaba en sentido Quepos hacia Osa sobre la costanera sur, mientras que el carro en el que iban las víctimas que murieron viajaban en una calle secundaria de Quepos hacia el hospital Max Terán, supuestamente estos llevaban la vía con la luz del semáforo, pero el camión los impactó, los arrastró unos 100 metros contra vía (de Osa a Parrita) y los pegó contra un poste.

El camión quedó volcado tras chocar el carro en el que iban Cheilyn Guiselle Calvo Vega y de Alejandro Mauricio Molina González. Foto: Noticias Parriteñas

Luego el camión giró y dio vueltas quedando en sentido Osa a Parrita, en el sitio había una moto conducida por una muchacha, quien de milagro solo sufrió golpes y sobrevivió al brincar a una zanja, consideran que fue un milagro debido a lo aparatoso del choque.

En el camión viajaban tres personas, el conductor de aproximadamente 40 años, un adulto de 57 años y un niño de 12 años, además de una perrita con sus crías, la perra murió en el accidente y los cachorros sobrevivieron, además de un conejo.

Al parecer la muchacha que iba en la moto no cuenta con licencia.

La moto quedó metida en el camión y a la conductora de esta no le pasó nada. Foto: Noticias Parriteñas

Falta de tráficos en la zona

Los lugareños se quejan de que en los últimos días ven poco moviento de Policías de Tránsito haciendo operativos en la zona y temen que ante el faltante de personal policial de carreteras aumenten los accidentes de Tránsito.

Trascendió que los tráficos estaban en la delegación policial de Parrita, pero desde este viernes 6 de octubre los enviaron a Jacó y desde estas zonas deben salir para cubrir tragedias que ocurren de Quepos o alrededores.