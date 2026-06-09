Después de 34 años salvando vidas, un bombero dejó su trabajo y ahora enfrenta la batalla más dura

Una conmovedora despedida recibió este martes el bombero Andrés Marín, un hombre que dedicó más de tres décadas de su vida a proteger a desconocidos en emergencias y que ahora enfrenta una de las pruebas más difíciles de su historia personal.

Marín, quien acumula 34 años de servicio en el Cuerpo de Bomberos, recientemente fue diagnosticado con cáncer y este 9 de junio cumplió su último turno antes de acogerse a su proceso de pensión.

Una despedida cargada de emociones

Sus compañeros quisieron rendirle homenaje por los años de entrega, sacrificio y vocación que marcaron su carrera.

“Hoy cumplió su último turno como bombero, cerrando una trayectoria marcada por la vocación, el sacrificio, la valentía y el compromiso con quienes más lo necesitaban. Gracias, Andrés, por cada emergencia atendida, cada vida protegida y cada enseñanza compartida. Tu legado permanecerá siempre en la familia bomberil”, señalaron los Bomberos.

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Emotiva despedida para valiente Bombero

El casco lo acompañó hasta el final

Marín llevó su casco de protección hasta el último momento de su jornada.

La despedida incluyó el tradicional arco de agua, abrazos de sus compañeros y el sonido de las sirenas que durante años formaron parte de su vida diaria.

El bombero también compartió una última comida con quienes fueron su segunda familia, participó en una oración y pasó sus últimas horas de servicio junto a la unidad de trabajo que lo acompañó durante gran parte de su carrera.

Una nueva lucha

Aunque deja atrás décadas de servicio, Andrés inicia ahora una batalla diferente.

Sus compañeros no solo lo despidieron como bombero, sino que también le hicieron saber que no estará solo en el proceso que enfrenta tras su diagnóstico.

El cariño, respeto y admiración que recibió durante su último turno reflejan la huella que dejó en quienes compartieron con él durante más de tres décadas de servicio.