Sucesos

Destituyen a Randall Zúñiga como director del OIJ por falta gravísima

Zúñiga había sido suspendido a raíz de una investigación que se abrió en su contra debido a supuestos delitos sexuales

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Por Adrián Galeano Calvo

La Corte Plena tomó una decisión final en cuanto al caso de Randall Zúñiga, pues la noche de este lunes informaron que su nombramiento como director del OIJ fue revocado.

Así lo dio a conocer el Poder Judicial por medio del siguiente comunicado de prensa:

“La Corte Plena del Poder Judicial acordó por unanimidad, en la sesión celebrada este lunes 18 de mayo, revocar el nombramiento del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga López, tras determinar su responsabilidad en una falta gravísima.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, fue indagado este viernes en la Fiscalía de Género por presuntos delitos sexuales de los que lo señalan tres mujeres.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, fue indagado este viernes en la Fiscalía de Género por presuntos delitos sexuales de los que lo señalan tres mujeres. (Foto: John Durán/Foto: La Nación)

“La decisión se fundamenta en la investigación realizada por la Inspección Judicial dentro del expediente disciplinario N°25-4302-031-DI, relacionada con la desatención de los deberes inherentes al cargo, específicamente por la afectación a la imagen del Poder Judicial y la divulgación de información confidencial.

“Durante el período de suspensión del señor Zúñiga López, el OIJ mantuvo de forma ininterrumpida sus labores de investigación y combate contra la delincuencia y el crimen organizado”, indicó la Corte.

Además, indicaron que Michael Soto continuará como director interino del OIJ.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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