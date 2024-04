¿Detenido o en libertad? Esto es lo más reciente que se sabe del esposo de Kimberly Araya

Kimberly Araya desapareció el pasado 18 de abril. Foto Albert Marín

Un hombre apellidado Pérez fue detenido este jueves para ser investigado por la desaparición de su esposa, Kimberly Araya, la joven mamá de 33 años cuyo paradero es un misterio desde hace más de una semana.

Ante esta situación, la principal pregunta que muchos se hacen es si Pérez permanecerá detenido y si se encontró alguna evidencia que lo ligue con este caso que tiene a todo el país en vilo.

Para responder esa incógnita, La Teja conversó con Boris Acosta, abogado que representa al esposo de Kimberly, quien explicó que Pérez continua detenido de forma provisional, pero esta situación podría cambiar en las próximas horas.

“Él pasó la noche en celdas del OIJ, porque le iban a hacer varias pericias, una de ellas fue la que yo solicité, que se la hicieron anoche, porque él vino el lunes voluntariamente al OIJ a ser entrevistado y no se le hizo ninguna pericia física, entonces yo pedí que lo llevaran a medicatura forense a que le realizaran una revisión corporal para verificar que no tenga ninguna marca por lesiones”, dijo el abogado.

En esta entrada fue donde Kimberly habría estado por última vez. Foto Albert Marín

El licenciado también mencionó que esta mañana se realizará la revisión del carro propiedad de Pérez, el cual fue decomisado por el OIJ la tarde de este jueves. El esposo de la joven madre fue detenido ese mismo día cuando se encontraba en Alajuela, al parecer, viviendo con una hermana.

Acosta señaló que una vez finalizadas esas diligencias es que se definiría qué pasará con su representado.

“Posteriormente a los indicios que se saquen si no hay nada que arroje alguna sospecha en contra de él pues esperaríamos esperando que lo pusieran en libertad, pero si hay algún elemento habría que esperar que medidas se solicitarían”, detalló.

El abogado fue claro al decir que a este momento Pérez no figura como sospechoso de ningún delito, pues ni siquiera se ha logrado esclarecer qué sucedió con Kimberly.

“Cabe destacar que en realidad no se sabe bajo qué circunstancias sería la responsabilidad de él, cuando lamentablemente de Kimberly no sabemos nada hasta ahora, si está fallecida o no, o si fue una decisión de ella de desaparecer”.