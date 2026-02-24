Sucesos

Detienen a 7 hombres que habrían retenido a muchacho tras confundirlo con otro

Al descubrir que se habían equivocado de persona los sospechosos dejaron al joven en su casa y en ese momento fueron detenidos por la Policía

Por Adrián Galeano Calvo

Un grupo de siete hombres, al parecer, pretendía robarle la bicicleta eléctrica a un joven en Limón, pero las cosas terminaron de la peor forma para ellos tras llevarse al muchacho equivocado.

Al darse cuenta de su error, los sujetos, en apariencia, intentaron enmendar la situación y por eso lo llevaron de regreso a su casa; sin embargo, en ese momento fueron capturados por oficiales de la Fuerza Pública que fueron alertados de lo sucedido.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indicando que los hechos ocurrieron a eso de las 8:30 p.m. de este lunes en la provincia de Limón, cuando el muchacho apellidado Sánchez, de 24 años, viajaba en una bicicleta eléctrica junto a otro hombre.

“Según información preliminar, un hombre se desplazaba en una bicicleta eléctrica en compañía de otro sujeto por el sector de río Banano cuando fueron interceptados por tres vehículos.

Los sospechosos, al parecer, andaban en busca de una bicicleta eléctrica muy específica. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

“Al parecer, los ocupantes de uno de los vehículos obligaron al ofendido a ingresar al mismo, mientras que al otro hombre que lo acompañaba le dijeron que se retirara y no dijera nada”, detalló el OIJ.

De acuerdo con la Policía Judicial, el hombre que acompañaba a Sánchez se fue hacia la casa de este para alertar a sus familiares de lo que había pasado.

Las autoridades informaron que cuando los sospechosos trasladaban al muchacho hacia Cieneguita, descubrieron el error que habían cometido.

“Durante el trayecto, al parecer, los sospechosos le solicitaron una bicicleta eléctrica; sin embargo, el joven les indicó que la que él andaba no era la que ellos buscaban.

“En apariencia, los sujetos se percataron de que habían retenido a la persona equivocada, por lo que lo regresaron hacia su casa”, señaló OIJ.

Esa decisión les terminó saliendo cara a los sospechosos, pues la Fuerza Pública ya había sido alertada de la situación, por lo que oficiales interceptaron los tres carros de los sospechosos para detenerlos y rescatar a Sánchez.

